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Devrilen traktörünün altında kalarak öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 31.12.2018 17:44 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Üzeyir Adak (51) yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörünün altında kalarak öldü

Cemil SEVAL/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde, devrilen traktörün altında kalan sürücü Üzeyir Adak (51) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 14.00 sıralarında, kırsal Akçeşme Mahallesi'nde meydana geldi. Evinin tadilatı için kum almaya giden evli ve 2 çocuk babası Üzeyir Adak, yönetimindeki 45 HA 7470 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Tarlaya devrilen traktörün altında kalan Adak, öldü. Üzeyir Adak'ın cansız bedeni, savcılık incelemesinin ardından hastane morguna kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Devrilen traktörünün altında kalarak öldü

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