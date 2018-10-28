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Devrilen traktörünün altında kalıp öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 28.10.2018 15:35 | Son Güncelleme

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlasında kestiği ağacı çekerken, devrilen traktörün altında kalan Fikret Erdoğan (49) ağır yaralandı.

Devrilen traktörünün altında kalıp öldü

Yavuz YILMAZ/İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA'nın İnegöl ilçesinde, tarlasında kestiği ağacı çekerken, devrilen traktörün altında kalan Fikret Erdoğan (49) ağır yaralandı. Erdoğan, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.
Kaza, ilçenin kırsal Lütfiye Mahallesi’nde meydana geldi. Fikret Erdoğan, ağaç kesmek için yakınlarıyla beraber tarlaya gitti. Fikret Erdoğan, tarlasındaki ağacı keserek devirdi. Kestiği ağacı traktörle çeken Fikret Erdoğan, direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine devrilen traktörün altında kaldı. Ağır yaralanan Erdoğan, yakınları tarafından traktörün altından çıkarıldı. Erdoğan, haber verilmesi üzerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı, ancak yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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