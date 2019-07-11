Devrilen traktörünün altında kalıp öldü

Feyzi DAVULCU/UŞAK, (DHA)- UŞAK'ta, devrilen traktörün altında kalan Yüce Karataş (64), hayatını kaybetti.

Kaza, bugün saat 12.00 sıralarında Uşak merkeze bağlı Karakuyu köyünde meydana geldi. 64 ED 228 plakalı traktörle tarlasına gitmek üzere yola çıkan Yücel Karataş, direksiyon kontrolünü yitirdi. Devrilen traktörün altında kalan Karataş, olay yerinde yaşamını yitirdi. Karataş'ın cesedi, jandarmanın olay yerindeki incelemesinin ardından Uşak Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Morgu'na kaldırıldı.

Jandarma kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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