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Devrilen traktörünün altında kalıp, yaşamını yitirdi

YAŞAM HABERLERİ  | 21.10.2018 10:11 | Son Güncelleme

İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Ahmet Bahar (63) yaşamını yitirdi.

Devrilen traktörünün altında kalıp, yaşamını yitirdi

Faruk ÇARK/ÖDEMİŞ (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Ödemiş ilçesinde, devrilen traktörünün altında kalan çiftçi Ahmet Bahar (63) yaşamını yitirdi.
Dün saat 10.30 sıralarında, çiftçi Ahmet Bahar, Ödemiş'in kırsal Kayaköy Mahallesi yakınlarında, kullandığı 35 D 9228 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Traktör, savrularak devrildi. Devrilen traktörünün altında kalan Bahar, ağır yaralandı. Çevredeki köylülerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi. Güçlükle traktörün altından çıkarılan Bahar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Ödemiş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Bahar, doktorların müdahalesine rağmen aynı gün saat 20.00 sıralarında yaşamını yitirdi. Bahar'ın avdan dönerken kaza yapıp yaşamını yitirdiği öğrenildi. Jandarma, Bahar'ın ölümüyle ilgili soruşturma başlattı.

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Devrilen traktörünün altında kalıp, yaşamını yitirdiDevrilen traktörünün altında kalıp, yaşamını yitirdi

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