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  4. Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu

Devrilen vinç karayolunu trafiğe kapattı, metrelerce kuyruklu oluştu

02.04.2021 17:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta devrilen vinç yüklü çekici Sivas-Kayseri karayolunun Sivas istikametini trafiğe kapattı.

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Sivas’ta devrilen vinç yüklü çekici Sivas-Kayseri karayolunun Sivas istikametini trafiğe kapattı. Karayolunda yaklaşık 3 metre kuyruk oluştu.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine ilerleyen 26 VR 736 vinç yüklü çekici Taşlıdere mevkiinde devrildi. Kaza sonrası karayolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapandı. Karayolunda yaklaşık 3 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Karayolları ve polis ekipleri yolu trafiğe tekrar açabilmek için çalışma başlattı.

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