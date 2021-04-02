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Devrilen vinç yüklü çekici karayolunu trafiğe kapattı, 4 kilometrelik kuyruk oluştu

02.04.2021 18:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sivas’ta devrilen vinç yüklü çekici, Sivas-Kayseri karayolunun Sivas istikametini yaklaşık 2 buçuk saat araç trafiğine kapattı.

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Sivas’ta devrilen vinç yüklü çekici, Sivas-Kayseri karayolunun Sivas istikametini yaklaşık 2 buçuk saat araç trafiğine kapattı. Karayolunda oluşan 4 kilometrelik araç kuyruğunda bekleyen vatandaşlar, yolun tek şeridinin kontrollü olarak araç trafiğine açılmasıyla rahat nefes aldı.
Edinilen bilgilere göre kaza, Sivas - Kayseri karayolu Taşlıdere mevkiinde meydana geldi. Sivas kent merkezi istikametine ilerleyen S.I. idaresindeki 26 VR 736 vinç yüklü çekici, Taşlıdere mevkiinde devrildi. Kaza sonrası karayolunun Sivas istikameti araç trafiğine kapandı. Yaklaşık 2 buçuk saat boyunca trafiğe kapanan karayolunda yaklaşık 4 kilometrelik araç kuyruğu oluştu. Araç trafiğine takılan ambulanslar yolun ters şeridini kullandılar. Dev vinç yüklü çekici, karayolları ekiplerinin uzun uğraşları sonucu çekildi ve yolun tel şeridi kontrollü olarak araç trafiğine açıldı. Araç trafiğinde bekleyen vatandaşlarsa açılmasıyla rahat nefes aldı.

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