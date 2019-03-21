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Devrilen vincin sürücüsü öldü

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 13:12 | Son Güncelleme

MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki enerji santrali sahasında devrilen vincin sürücüsü Özgür Özkul (33) yaşamını yitirdi.

Devrilen vincin sürücüsü öldü

Nurettin DOĞAN/ALAŞEHİR (Manisa), (DHA)- MANİSA'nın Alaşehir ilçesindeki enerji santrali sahasında devrilen vincin sürücüsü Özgür Özkul (33) yaşamını yitirdi.
Kaza, bugün saat 09.00 sıralarında Soğukyurt Mahallesi'nde özel firmaya ait enerji santrali sahasında meydana geldi. Özgür Özkul'un kullandığı 45 SL 422 plakalı vinç, seyir halindeyken devrildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ve itfaiye ekipleri, vincin altında kalan Özkul'un yaşamını yitirdiğini belirledi. İtfaiye ekipleri tarafından vincin altından çıkardığı Özkul'un cesedi, morga kaldırıldı. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

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Devrilen vincin sürücüsü öldüDevrilen vincin sürücüsü öldüDevrilen vincin sürücüsü öldü

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