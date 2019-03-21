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Devrilen vinçte sıkışan sürücü hayatını kaybetti

YAŞAM HABERLERİ  | 21.03.2019 13:10 | Son Güncelleme

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada devrilen vinçte sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.Edinilen bilgiye göre, Özgür Özkul (33) yönetimindeki 45 SL 422 plakalı vinç, Alaşehir’e bağlı Soğukyurt Mahallesinde özel bir firmaya ait santral sahasında çalışırken bilinmeyen bir nedenle yan yattı.

Devrilen vinçte sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Manisa’nın Alaşehir ilçesinde meydana gelen kazada devrilen vinçte sıkışan sürücü, hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, Özgür Özkul (33) yönetimindeki 45 SL 422 plakalı vinç, Alaşehir’e bağlı Soğukyurt Mahallesinde özel bir firmaya ait santral sahasında çalışırken bilinmeyen bir nedenle yan yattı. Vincin yan yatması sonucu sürücü Özgür Özkul vinçte sıkışarak hayatını kaybetti. Özgür Özkul’un cenazesi, olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından vincin kapakları kesilerek çıkarılabildi. Olay yerinde kimsenin olmaması nedeniyle olayın nasıl olduğu hakkında bilgi edinilemezken, Özgür Özkul’un cenazesi adli tıbba gönderildi.
Salihli ilçesi Durhasallı Mahallesinde oturduğu ve bir ay önce işe başladığı öğrenilen Özgür Özkul’un yakınları acı haberle birlikte gözyaşlarını tutamadı. Jandarmanın kazayla ilgili soruşturması devam ediyor.

Devrilen vinçte sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen vinçte sıkışan sürücü hayatını kaybetti

Devrilen vinçte sıkışan sürücü hayatını kaybetti

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