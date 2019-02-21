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Devrilen zırhlı polis aracındaki 2 polis, taburcu oldu

YAŞAM HABERLERİ  | 21.02.2019 13:23 | Son Güncelleme

TRABZON'un Tonya ilçesinde, kobra tipi zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 2 Özel Harekât polisi, taburcu edildi.

Devrilen zırhlı polis aracındaki 2 polis, taburcu oldu

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA)- TRABZON'un Tonya ilçesinde, kobra tipi zırhlı aracın şarampole devrilmesi sonucu tedbir amaçlı hastaneye kaldırılan 2 Özel Harekât polisi, taburcu edildi.
İlçenin Kadıralak Yaylası'nda arazi arama- tarama faaliyetinden dönen özel harekat polislerinin içinde bulunduğu kobra tipi zırhlı araç, dün akşam saatlerinde Yeni Mahalle mevkiinde kontrolden çıkıp şarampole devrildi. Kazanın ardından araçta bulunan Özel Harekat polisleri G.D. ve E.B. bölgeye sevk edilen ambulanslarla Vakfıkebir Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazada, şarampole devrilen zırhlı araç ise vinç yardımıyla bulunduğu yerden çıkartıldı. Polis memurleri, tedbir amaçlı bir süre hastanede gözetim altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

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Devrilen zırhlı polis aracındaki 2 polis, taburcu olduDevrilen zırhlı polis aracındaki 2 polis, taburcu oldu

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