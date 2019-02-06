İbrahim EMÜL/OSMANİYE, (DHA)- OSMANİYE'de sürücüsünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrilerek sürüklenen TIR, viyadükte asılı kaldı. Hafif yaralanan sürücü, ekipler tarafından araçtan çıkarılarak hastaneye kaldırıldı. TIR da çekici yardımıyla asılı kaldığı viyadükten kurtarıldı.

Kaza, saat 14.30 sıralarında Osmaniye- Gaziantep E 90 Otoyolu'nun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Bahçe yönünden Adana yönüne seyir halinde olan Ünal Kara yönetimindeki 01 CMK 91 plakalı çekici ve buna bağlı 01 KN 281 plakalı dorse, sürücünün direksiyon kontrolünü kaybetmesi sonucu devrildi. Sürüklenen araç, Şekerdere Viyadüğü'nde asılı kaldı. Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine kurtarma, sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Viyadükte asılı kalan çekicinin içindeki sürücü Ünal Kara, AFAD ve Belediye ekiplerinin çalışması sonucu bulunduğu yerden alındı. Ambulansta ilk tedavisi yapılan sürücü, daha sonra kontrol amaçlı Osmaniye Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda ulaşım kontrollü sağlanırken, TIR da çekici yardımıyla asılı kaldığı viyadükten kurtarıldı.

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