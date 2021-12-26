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  4. Devrilişini izlediler! Sokağa girmek isterken takla attı

Devrilişini izlediler! Sokağa girmek isterken takla attı

26.12.2021 15:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Güngören'de sokağa dönen sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedince park halindeki araçlara çarpıp takla attı. Çevredekilerin olanların şaşkınlığı ile afallayarak sürücünün yanına yönelmesi ise dikkatlerden kaçmadı. Kaza anında yaşananlar güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Merkez Mahallesi'nde meydana geldi. Sürücü Esra Tığlı, otomobiliyle caddeden sokağa dönüş yaptığı sırada direksiyon hakimiyetini kaybederek park halindeki iki otomobile çarptı, ardından da otomobiliyle takla attı.

ÇEVREDEKİLER YARDIMINA KOŞTU

Kaza sonrası çevredekiler Esra Tığlı'nın yardımına koştu. Takla atan otomobilden çıkarılan kadın hafif yaralandı. Tığlı tedbir amacıyla olay yerine gelen ambulansa hastaneye götürüldü.

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OTOMOBİLLERDE HASAR MEYDANA GELDİ

Kazada park halinde bulunan 2 otomobilde de hasar meydana geldi. Yaşanan kaza anı sokaktaki iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
DHA

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Güngören
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