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Devrilme tehlikesi geçiren kamyonet kepçeyle kurtarıldı

YAŞAM HABERLERİ  | 05.01.2019 12:32 | Son Güncelleme

KAĞITHANE'de, sürücüsünün yokuş aşağı gitmek için manevra yaptığı sırada devrilme tehlikesi yaşayan eşya yüklü kamyonet, kepçe yardımıyla kurtarıldı.

Devrilme tehlikesi geçiren kamyonet kepçeyle kurtarıldı

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)-KAĞITHANE'de, sürücüsünün yokuş aşağı gitmek için manevra yaptığı sırada devrilme tehlikesi yaşayan eşya yüklü kamyonet, kepçe yardımıyla kurtarıldı.
Gültepe Mahallesi Horosan Sokak'ta saat 11.00 sıralarında ev eşyası taşıyan kamyonet sürücüsü, yokuş aşağı gitmek için manevra yaptı. Bu sırada bir tekerleği boşlukta kalan kamyonet devrilme tehlikesi geçirdi. Araçtan inen sürücü, ağırlık olması amacıyla kamyonetin sağ arka tekerleğinin üstüne kaldırım taşı koyarken, polis ve itfaiye ekiplerine de haber verdi.
Olay yerine gelen polis, çevrede güvenlik önlemi aldı. Kamyoneti bulunduğu yerden çıkarması için çağrılan çekici, dar olan sokağa giremeyince, çevredeki bir inşaattan iş makinesi getirildi. Kamyonet, kepçeye bir halatla bağlandıktan sonra geri geri çekildi. Kamyonet sürücüsü daha sonra bir başka sokaktan yoluna devam etti.
(FOTOĞRAF)

Devrilme tehlikesi geçiren kamyonet kepçeyle kurtarıldıDevrilme tehlikesi geçiren kamyonet kepçeyle kurtarıldıDevrilme tehlikesi geçiren kamyonet kepçeyle kurtarıldıDevrilme tehlikesi geçiren kamyonet kepçeyle kurtarıldı

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