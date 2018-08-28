Devrilme tehlikesi geçiren tır trafiği aksattı

İSTANBUL (AA) - Sarıyer'de manevra sırasında dorse milinin kırılması sonucu devrilme tehlikesi geçiren tır nedeniyle trafik aksadı.
Alınan bilgiye göre, Maslak Ayazağa Caddesinde yanlış yola girdiği için U dönüşü yapmaya çalıştığı belirtilen R.A'nın kullandığı 59 RL 245 plakalı tırın dorse mili kırıldı.
Destek ayakları sayesinde devrilmekten kurtulan tır, yolun ortasında kaldı.
Bu nedenle bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.
Tırın kaldırılması için çalışma başlatıldı.
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