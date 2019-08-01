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DEVRİLMESİN DİYE ASKIDA KALAN AMBULANSIN ÜZERİNE ÇIKTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.08.2019 23:12 | Son Güncelleme

Kağıthane'de, şoförünün yokuş aşağı manevra yaptığı hasta nakil ambulansı, kontrolden çıkarak askıda kaldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)
Kağıthane'de, şoförünün yokuş aşağı manevra yaptığı hasta nakil ambulansı, kontrolden çıkarak askıda kaldı. Vatandaşlar, üstüne çıkıp ağırlık yaparak ambulansın devrilmesini önledi.
Olay, Hürriyet Mahallesi Akasya Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büklüm Sokak'ta aldıkları bir hastayı hastaneye götüren 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı sürücüsü, Akasya Sokak kesişiminde sola manevra yapmak istedi. Ambulans, yolun eğimli ve dar olması nedeniyle sola doğru yatarak askıda kaldı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkamayan ve devrilme tehlikesi geçiren ambulansın yardımına hasta yakınları ve sokak sakinleri koştu. Hasta yakınları ambulansın şoför mahalline otururken, sokak sakinlerinden birkaç kişi de arka taraf ve yanlardan aracın üstüne çıkarak ağırlık yaptılar.
Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ambulansı halatlar yardımıyla sokak üzerindeki demir direklere bağladı. Ambulansın sabitlenmesinin ardından içeride bulunan hasta sağlık ekiplerince sedyeyle çıkarıldı. Ambulans, İtfaiyeye bağlı bir kurtarıcıya bağlanan halat yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.
Ambulansın devrilmemesi için yardıma koşan sokak sakinlerinden Önder Ataş "Ambulans hasta almış. Aşağıya doğru giderken kendisini kurtaramadı. Araba askıda kaldı. Bütün komşular koştu ambulans devrilmesin diye. Sağ olsunlar önemli bir şey yok" dedi.

Görüntü Dökümü
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-Ambulansın askıda kalmasından genel ve yakın detaylar
-Sağlık çalışanlarından detay görüntü
-Ambulansın içindeki hastadan detay görüntü
-Ambulansın devrilmemesi için destek olan vatandaşlardan detay görüntü
-Hastanın ambulanstan çıkartılıp başka ambulansa götürülmesi
-İtfaiye ekiplerinden görüntü
-Ambulansın halatlar ile sabitlenmesi
-Toplanan kalabalıktan detay görüntü
-Ambulansın itfaiye kurtarıcı aracı ile bulunduğu yerden kurtarılması
-Mahalle sakinleri ile röportajlar

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