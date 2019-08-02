HABER

DEVRİLMESİN DİYE ASKIDA KALAN AMBULANSIN ÜZERİNE ÇIKTILAR

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.08.2019 00:11 | Son Güncelleme

Kağıthane'de, şoförünün yokuş aşağı manevra yaptığı hasta nakil ambulansı, kontrolden çıkarak askıda kaldı.

Murat DELİKLİTAŞ-Özgür EREN/İSTANBUL,(DHA)

Kağıthane'de, şoförünün yokuş aşağı manevra yaptığı hasta nakil ambulansı, kontrolden çıkarak askıda kaldı. Vatandaşlar, üstüne çıkıp ağırlık yaparak ambulansın devrilmesini önledi.

Olay, Hürriyet Mahallesi Akasya Sokak'ta saat 20.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Büklüm Sokak'ta aldıkları bir hastayı hastaneye götüren 112 Acil Sağlık Hizmetleri ambulansı sürücüsü, Akasya Sokak kesişiminde sola manevra yapmak istedi. Ambulans, yolun eğimli ve dar olması nedeniyle sola doğru yatarak askıda kaldı. Sürücünün tüm çabalarına rağmen sıkıştığı yerden çıkamayan ve devrilme tehlikesi geçiren ambulansın yardımına hasta yakınları ve sokak sakinleri koştu. Hasta yakınları ambulansın şoför mahalline otururken, sokak sakinlerinden birkaç kişi de arka taraf ve yanlardan aracın üstüne çıkarak ağırlık yaptılar.

Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ambulansı halatlar yardımıyla sokak üzerindeki demir direklere bağladı. Ambulansın sabitlenmesinin ardından içeride bulunan hasta sağlık ekiplerince sedyeyle çıkarıldı. Ambulans, İtfaiyeye bağlı bir kurtarıcıya bağlanan halat yardımıyla sıkıştığı yerden çıkarıldı.

Ambulansın devrilmemesi için yardıma koşan sokak sakinlerinden Önder Ataş "Ambulans hasta almış. Aşağıya doğru giderken kendisini kurtaramadı. Araba askıda kaldı. Bütün komşular koştu ambulans devrilmesin diye. Sağ olsunlar önemli bir şey yok" dedi.

Binlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacakBinlerce kişi bedava bitcoin sahibi olacak
Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'
Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız (2)Bakan Varank: Uzayda da ülkemizin hak ve menfaatlerini koruyacağız (2)
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Nur Yerlitaş: Tam bir yıl oldu

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Bahçeli'den İYİ Partililere sürpriz çağrı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Erdoğan imzaladı! Kararlar onaylandı

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

Meral Akşener'den Devlet Bahçeli'nin çağrısına yanıt

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

İki banka konut kredi faizlerini indirdi

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

F-35 krizinin perde arkası ortaya çıktı! İsrail detayı

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Sokak ortasında kanlı infaz! Kurşun yağdırdı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Erzurum ve Çanakkale'de deprem!

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 bin kişi...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar: Türkiye'nin garantörlüğünü saptırmaya çalışmak beyhude bir gayrettir

Bakan Akar'dan sert mesaj! 'Bu beyhude bir gayrettir'

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

300 bin TL'lik ödülle aranıyordu! Öldürüldü

1 Ağustos 2019 Süper Loto çekiliş sonuçları

6 bilen çıkmadı, 20 milyon TL devretti!

Vali açıkladı: Antalya'nın ziyaretçi sayısı 8 milyonu aştı

Valilik duyurdu: 8 milyonu aştı

Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

Emekli tümgeneral hayatını kaybetti

İstanbul'da Kurban Bayramı tatili yoğunluğu başladı

Tatil yoğunluğu başladı! Akın ettiler

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.