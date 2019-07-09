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Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı İzmir’de kutlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.07.2019 22:04 | Son Güncelleme

 İZMİR Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, Türkiye resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil'in 60'ncı Sanat yılı dolayısıyla hazırlanan Seyrüsefer adlı kitap, birçok farklı yazar ve sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı.

Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı İzmir’de kutlandı

Hande NAYMAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR Tarihi Havagazı Fabrikası’nda, Türkiye resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil'in 60'ncı Sanat yılı dolayısıyla hazırlanan Seyrüsefer adlı kitap, birçok farklı yazar ve sanatçının katılımıyla gerçekleştirilen etkinlikte tanıtıldı. Erbil’in İstanbul temalı eserlerinin de sergilendiği etkinliğe ilgi büyüktü.
İzmir Tarihi Havagazı Fabrikası'nda Türkiye resim sanatının usta isimlerinden Devrim Erbil'in 60'ncı sanat yılı dolayısıyla hazırlanan Seyrüsefer adlı kitap, İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle düzenlenen etkinlikte tanıtıldı. Devrim Erbil’in İstanbul temalı eserleri başta olmak üzere Müze Eserleri’nin yer aldığı sergiyle başlayan etkinliğe, birçok farklı yazar ve sanatçı katılım gösterdi. Programda, Uğur Batı ve Cenk Yüksel’in sunumuyla Devrim Erbil, Metin Akpınar, Cem Seymen, Deniz Bayramoğlu, Erdoğan Aktaş, Gülşah Elikbank, Mario Levi, Müfit Can Saçıntı, Sevinç Atabay, Timur Yılmaz, Levent Buda ve Yalın Alpay düzenlenen söyleşide konuşmacı olarak yer aldı. Erbil'in kuş bakışı, yüzeye indirgenmiş çizgisel karakterli resimlerinin de tanıtıldığı etkinliğe İzmirliler yoğun ilgi gösterdi. Etkinlikte konuşma yapan Metin Akpınar, "Bu güzel İzmir'in zarif ve güzel insanlarını bu etkinliğe katılım gösterdiği için kutluyorum. Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılını ve ona bağlı olarak üretilmiş kitabın tanıtımında beraber olmaktan gurur duyuyor ve keyif alıyorum. Düşünce zihinsel bir olgudur ancak bilgiyle doğru orantılıdır. İnsanlar bildikleri kadar düşünürler. Düşüncenin en saygın biçimi ise sanattır" diye konuştu.
İzmirlilerin yoğun katılım gösterdiği etkinlik, gece boyu düzenlenen konser dinletisi ve söyleşilerle devam etti.

FOTOĞRAFLI

Devrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı İzmir’de kutlandıDevrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı İzmir’de kutlandıDevrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı İzmir’de kutlandıDevrim Erbil’in 60’ncı sanat yılı İzmir’de kutlandı

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