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Devrim Muhafızları: "ABD’ye unutamayacağı bir ders vereceğiz"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.04.2019 16:15 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızları, yayımladığı bildiri ile "ABD’ye pişman olacağı ve unutamayacağı bir ders" vereceğini bildirdi.Devrim Muhafızlarının yayınladığı bildiride, ABD’nin Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine alan kararının Beyaz Saray’ın yenilgisi olduğu belirtilerek, "ABD pişman olacağı ve unutamayacağı bir ders alacak” ifadelerine yer verildi.Devrim Muhafızları Komutanı General Caferi ise ABD’yi uyararak, “Amerikalılar bölgedeki tüm faaliyetlerini izlediklerimizi biliyorlar.

İran Devrim Muhafızları, yayımladığı bildiri ile "ABD’ye pişman olacağı ve unutamayacağı bir ders" vereceğini bildirdi.
Devrim Muhafızlarının yayınladığı bildiride, ABD’nin Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine alan kararının Beyaz Saray’ın yenilgisi olduğu belirtilerek, "ABD pişman olacağı ve unutamayacağı bir ders alacak” ifadelerine yer verildi.
Devrim Muhafızları Komutanı General Caferi ise ABD’yi uyararak, “Amerikalılar bölgedeki tüm faaliyetlerini izlediklerimizi biliyorlar. İran aleyhinde hiçbir askeri girişime adım atamazlar. Bunu yapmaya cesaretleri de yok. Sloganik açıklamaları dışında atacakları her türlü adıma cevabımız sert ve kesin olacaktır” dedi.
İran Milli Güvenlik Konseyi, ABD’nin İran Devrim Muhafızlarını terör örgütü listesine alma kararının ardından ABD Merkez Kuvvetlerini (CENTCOM) terör örgütü listesine aldığını duyurmuştu.

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