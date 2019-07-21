"Devrim Muhafızları İngilizlerin korsanlığına cevap verdi"

İran Meclis Başkanı Ali Laricani, Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerine el koyarak "İngilizlerin deniz korsanlığına cevap verdiğini" söyledi.

Bugünkü Meclis genel kurulunda konuşan Laricani, İran'ın önceki gün Hürmüz Boğazı'nda alıkoyduğu İngiliz petrol gemisiyle ilgili açıklamalarda bulundu.

İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun İngiltere'ye ait petrol tankerine el koymasını "büyük bir zafer" olarak nitelendiren Laricani, "İngilizler Cebelitarık Boğazı'nda İran petrol tankerine el koyarak deniz korsanlığı yaptı. Devrim Muhafızları ordusu da İngilizlerin deniz korsanlığına cevap verdi." ifadelerini kullandı.

İngiltere Dışişleri Bakanı Jeremy Hunt ile dün telefonda görüşen İran Dışişleri Bakanı Muhammed Cevad Zarif, İngiltere'nin, İran petrolünü taşıyan petrol tankerini "yasa dışı bir şekilde" alıkoyduğunu ancak "Tahran yönetiminin tavrının bunun aksine" olduğunu savunmuştu.

Zarif, İngiltere'ye ait geminin uluslararası kararlara aykırı hareket etmesi nedeniyle İran Gemi ve Liman İşletmelerinin talebi üzerine durdurulduğunu kaydederek, "konunun yasalara ve hukuka göre ele alınması ve takip edilmesi gerektiğini" dile getirmişti.