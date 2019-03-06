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Devrim Muhafızları'ndan "Esed'i Tahran'a biz getirdik" açıklaması

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.03.2019 13:39 | Son Güncelleme

İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri Komutan Yardımcısı İsmail Kaani, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'i Tahran'a Kudüs Güçleri'nin getirdiğini, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e bilgi verilmemesinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ihmali olduğunu söyledi

İSTANBUL (AA) - İran Devrim Muhafızlarına bağlı Kudüs Güçleri Komutan Yardımcısı İsmail Kaani, Suriye rejimi lideri Beşşar Esed'i Tahran'a Kudüs Güçleri'nin getirdiğini, Dışişleri Bakanı Cevad Zarif'e bilgi verilmemesinin Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin ihmali olduğunu belirtti.

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) konuşan Kaani, "Beşşar Esed'i Tahran'a Kudüs Güçleri getirdi. Cumhurbaşkanı'nın haberi vardı. Zarif'e söylenmemesinin ihmal olduğunu sanıyorum. Bu ihmal hükümetle alakalıdır." dedi.

Kaani, "Bizim hükümetle birçok konuda görüş farklılığımız olsa da, hükümet bizim hükümetimizdir." ifadelerini kullandı.

Esed'in Tahran'a getirilmesinin hassas bir iş olduğunu değerlendiren Kaani, "Konuyla ilgili haberi olması gerekenlerin haberi vardı, olmaması gerekenlerin de yoktu." şeklinde konuştu.

Kaani, İran'ın ülke dışı operasyonlarını yürüten Kudüs Güçleri Komutanı Kasım Süleymani'nin Dışişleri Bakanı Zarif'le dost olduğunu sözlerine ekledi.

Geçen hafta, Esed Tahran'da İran lideri Ali Hamaney ve Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'yle görüşmüş, her iki görüşmede de bulunmayan Dışişleri Bakanı Zarif görevinden istifa ettiğini duyurmuştu. Zarif, Ruhani'nin istifasını kabul etmemesi üzerine görevine geri döndü.

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