HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Sağlık
  4. Devrim niteliğinde! Kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi

Devrim niteliğinde! Kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi

11.09.2021 07:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere Ulusal Sağlık Servisi (NHS), ‘Ölüm Yıldızı’ adlı verilen mutasyonla akciğer kanserindeki tümör büyümesini durduran ‘devrim’ niteliğindeki bir ilaç, ilk kez Avrupa’daki hastalara verilecek.

Devrim niteliğinde! Kanser tümörlerinin büyümesini durduran ilaç geliştirildi

Ulusal Sağlık Servisi’nin yaptığı açıklamada, son teknoloji bir terapi olan ‘Sotorasib’ adlı ilacın, yeni nesil kanser tedavisi çalışmalarında önemli bir gelişme sağlayacağı öngörüldü. Tablet olarak alınan bu ilaç, KRAS G12C mutasyonuna bağlanarak mutasyonu etkisiz hale getiriyor ve kanser tümörlerinin büyümesini durduruyor. Klinik çalışmalarda, söz konusu ilacın akciğer kanserinin büyümesini 7 ay boyunca durdurduğu kanıtlandı. Elde edilen bu veri ışığında ilaç hastalara verilecek ve takibi yapılacak.

NHS’in açıklamasında ilaç için erken erişim anlaşması yapıldığı ifade edildi. Bu kapsamda, ilacın birkaç hafta içinde İngiltere’de yaklaşık 600 akciğer kanseri teşhisi konulmuş hastaya verileceği aktarıldı. NHS, Sotorasib’in türünün ilk tedavisi olduğunu ve pankreas ile kolon kanserleri de dahil olmak üzere, en ölümcül kanserlerin tedavisinde de büyük bir ilerlemeyi temsil edebileceğini vurguladı.

''SON 20 YILDAKİ EN ÖNEMLİ ATILIMLARDAN BİRİ''

İngiltere Kanser Araştırmaları Vakfı Baş Klinisyeni Prof. Charles Swanton, “Sotorasib, 20 yılda akciğer kanseri tedavisindeki en heyecan verici atılımlardan biridir. İlaç, kanserin iç işleyişini ortaya çıkaran onlarca yıllık laboratuvar araştırmalarına dayanan bir kanser genini hedef alıyor. Bu ilaç, kanser tedavisi için sınırlı seçenekleri olan hastaların sağ kalma oranının arttırılmasına yardımcı olan tedaviler listemizi genişletiyor. İngiltere'deki hastaların artık bu yeni tedaviden yararlanabilecek olmaları harika bir haber” dedi.

Ulusal Sağlık Servisi Baş Yöneticisi Amanda Pritchard ise konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, “Pandemi süresince kanser hizmetlerine öncelik verildi. NHS, Covid-19’un neden olduğu kaçınılmaz aksamalara rağmen kaynaklarını iyi bir şekilde kullandı” ifadelerine yer verdi.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale ettiİstanbul'da ucuz halı izdihamı! Polis müdahale etti
Şaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçtiŞaşkına çeviren görüntü! E-5'ten uçak geçti
Uzman isim: Yakınınızda bunları yapan varsa dikkatli olunUzman isim: Yakınınızda bunları yapan varsa dikkatli olun
Anahtar Kelimeler:
kanser İngiltere
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

11 yaş küçük sevgilisiyle ilk kez görüntülendi

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

Korkulan oldu! Aynı sınıftaki iki öğrenci koronavirüse yakalandı

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

"Salgını kontrol altına aldık" deyip bütün önlemleri kaldırdılar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın duygusal anları

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Sergen Yalçın'a flaş transfer teklifi!

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

Korkunç! Yolcu otobüsü yandı: 1 ölü, 20 yaralı

İlginizi Çekebilir

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Daha ucuzu yok! İşte yılın son kampanyaları

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Nişanlısından ayrıldı! Tüfeği kafasına dayadı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Erzurumlu vatandaş tünelden geçerken adeta kendinden geçti

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Kuzey Kore'den gelen fotoğraflar şaşkına çevirdi: Batı'ya mesaj

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Bakan Koca duyurdu: Saat 18.00'de açıklama yapacağım

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.