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  4. Devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu'ndan beklenmedik haber! NASA açıkladı

Devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu'ndan beklenmedik haber! NASA açıkladı

30.12.2021 13:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

James Webb Uzay Teleskobu'nu (JWST) başarılı bir şekilde uzaya fırlatan NASA, teleskobun geleceği hakkında sürpriz bir haber verdi. Buna göre, James Webb Uzay Teleskobu'nun çalışma ömrü 10 yıldan daha uzun olabilir.

Devrim niteliğindeki James Webb Uzay Teleskobu'ndan beklenmedik haber! NASA açıkladı

Dünyanın en büyük ve gelişmiş teleskobu olarak nitelenen James Webb Uzay Teleskobu, geçtiğimiz günlerde uzaya fırlatılmıştı. 1990 yılında fırlatılan Hubble Uzay Teleskobu'nun yerini alması amacıyla ilk olarak 1989'da planlanan Webb Teleskobu'nun inşa edilmesi için 14 farklı ülkeden binlerce uzmanın toplamda 40 milyon saat harcadığı kaydedilmişti. Dünyanın yeni gözü niteliğindeki JWST'nin çalışma süresi ise 5 ila 10 yıl arası olarak tahmin edilmişti. Ancak bu konuda NASA'dan sürpriz bir açıklama yapıldı.

JAMES WEBB, ÖNGÖRÜLENDEN DAHA FAZLA GÖREVDE KALACAK

NASA, James Webb Uzay Teleskobu'nun geleceği hakkında yaptığı açıklamada, görevin 10 yıldan daha fazla sürmesinin muhtemel olduğunu açıkladı. Başlangıçta, Webb Uzay Teleskobu'nun 5 ila 10 yıl boyunca faaliyette olacağı tahmin ediliyordu. Ancak NASA'nın analizi, teleskobun muhtemelen bilimsel operasyonları daha da uzun süre destekleyecek yeterli itici güce sahip olacağını buldu.

James Webb Uzay Teleskobu

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NASA'ya göre, ekstra itici güç, James Webb Uzay Teleskobu'nu uzaya taşıyan Ariane 5 roketinin hassasiyeti sayesinde gerçekleşti. Aynı zamanda bazı manevraların hassasiyetleri de bu noktada önemli görülüyor.

Ancak NASA, yine de birçok faktörün uzay teleskobunun ömrünü etkileyebileceği konusunda uyarıda bulunuyor.

HUBBLE'IN DA ÖMRÜ UZAMIŞTI

NASA James Webb Uzay Teleskobu'nun selefi olan ve Dünya'ya Webb'den daha yakın bir konumda olan Hubble Uzay Teleskobu için de yaklaşık 15 yıllık bir ömür biçmişti. Ancak 30 yıldan fazla bir süre geçmesine rağmen Hubble hala çalışmalarına devam ediyor.

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