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Devrim Özkan Galatasaray'ın peş peşe golleriyle çılgına döndü! 'Fener ağlama...'

09.01.2023 11:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde hayat verdiği 'Songül' karakteriyle büyük beğeni toplayan güzel oyuncu Devrim Özkan, dün akşam Galatasaray ve Fenerbahçe arasındaki mücadeleyi heyecanla izleyen milyonlardan biriydi. Galatasaray'a olan düşkünlüğüyle bilinen Devrim Özkan, takımının peş peşe attığı gollerle sevinçten çılgına döndü.

Devrim Özkan Galatasaray'ın peş peşe golleriyle çılgına döndü! 'Fener ağlama...'

Bir dönem Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta mutluluktan havalara uçtu.

Güzel oyuncu Devrim Özkan Galatasaray'ın golleriyle çılgına döndü! 'Fener ağlama...'

Devrim Özkan'ın keyifli hallerini yakın arkadaşı Cansu Düzenli Yücel kayda aldı.

Galatasaraylı oyuncu Devrim Özkan gol sonrası çılgına döndü! 'Fener ağlama...'

Cansu Düzenli Yücel'in Devrim Özkanlı paylaşımındaki 'Fener Ağlama' şarkısı dikkat çekti.

Güzel oyuncu Devrim Özkan Galatasaray'ın golleriyle çılgına döndü! 'Fener ağlama...'

Son dönemlerin parlayan yıldızları arasında yer alan Devrim Özkan, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.

Güzel oyuncu Devrim Özkan Galatasaray'ın golleriyle çılgına döndü! 'Fener ağlama...'

Muğla'da doğup büyüyen oyuncu, lisans eğitimini de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde almıştı.

Güzel oyuncu Devrim Özkan Galatasaray'ın golleriyle çılgına döndü! 'Fener ağlama...'

Daha önce Ramo dizisinde kamera karşısına geçen Devrim Özkan, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde izleyiciyi ekrana kilitliyor.

Güzel oyuncu Devrim Özkan Galatasaray'ın golleriyle çılgına döndü! 'Fener ağlama...'

Güzel oyuncu Devrim Özkan Galatasaray'ın golleriyle çılgına döndü! 'Fener ağlama...'


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