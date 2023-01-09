Devrim Özkan Galatasaray'ın peş peşe golleriyle çılgına döndü! 'Fener ağlama...'

Bir dönem Icardi ile aşk yaşadığı iddia edilen ünlü oyuncu Devrim Özkan, Galatasaray'ın Fenerbahçe'yi 3-0 yendiği maçta mutluluktan havalara uçtu.
Devrim Özkan'ın keyifli hallerini yakın arkadaşı Cansu Düzenli Yücel kayda aldı.
Cansu Düzenli Yücel'in Devrim Özkanlı paylaşımındaki 'Fener Ağlama' şarkısı dikkat çekti.
Son dönemlerin parlayan yıldızları arasında yer alan Devrim Özkan, yalnızca rol kabiliyetiyle değil, duru güzelliğiyle de adından söz ettiriyor.
Muğla'da doğup büyüyen oyuncu, lisans eğitimini de Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nde almıştı.
Daha önce Ramo dizisinde kamera karşısına geçen Devrim Özkan, şimdilerde Show TV'de yayınlanan Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde izleyiciyi ekrana kilitliyor.