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Devrim Özkan pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! “Ne demek Torreira'dan hoşlanmıyorum”

14.03.2023 14:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Nilsu Berfin Aktaş, Ertan Saban ve Özge Özberk ile paylaştığı Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisiyle adından söz ettiren güzel oyuncu Devrim Özkan sosyal medyada peş peşe paylaşımda bulundu. Son dönemde adı Galatasaray'ın sezon başında Arsenal'den transfer ettiği Lucas Torreira ile anılan Özkan’ın paylaşımına yorum yağdı.

Devrim Özkan pozlarıyla bakana bir daha baktırdı! “Ne demek Torreira'dan hoşlanmıyorum”

Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisi oyuncuları arasında yer alan Devrim Özkan güzelliği ile adından söz ettiren isimlerden biri. Fanatik Galatasaraylı olan ve bu sezon sarı - kırmızılıların birçok maçını stadyumdan takip eden Özkan’ın adı Lucas Torreira ile aşk iddialarına karışmıştı.

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Duru güzelliğiyle gündemden düşmeyen Özkan’ın “Hayatımdaki tek şey işimdir ve sadece işimle çok mutluyum. Başka da bir açıklamam yok. Teşekkürler” paylaşımı akıllarda soru işaretleri oluşturmuştu.

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24 yaşındaki güzel oyuncunun peş peşe paylaştığı fotoğraflara takipçileri “Ne demek Torreira'dan hoşlanmıyorum”, “Torreira'yı niye üzdün”, “Ayıp ettin”, “Torreria her yerde koşmaya devam ediyor” yorumlarında bulundular.

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