Devrim Özkan son paylaşımıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

Icardi ile aşk yaşadığı öne sürülen güzel oyuncu Devrim Özkan, 700 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı gece pozuyla takipçilerini mest etti. Özkan'a ''Bu kadar güzel olmak yasaklanmalı'' ve ''Yaktın bizi komiser'' gibi yorumlar yapıldı.

Cesur stiliyle dikkat çeken Devrim Özkan, daha önce de göbeğine kadar inen dekoltesiyle magazin alemini meşgul etmişti.

Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde 'Songül' karakterini canlandıran Devrim Özkan'ın adı Arjantinli futbolcu Icardi ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Özel yaşamı hakkında sessiz kalmayı tercih eden Devrim Özkan; daha önce Vuslat, Vatanım Sensin, Rüya gibi yapımlarda rol almıştı.

Muğlalı yıldız, üniversiteyi yine kendi memleketinde okudu.



