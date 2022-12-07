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  4. Devrim Özkan son paylaşımıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

Devrim Özkan son paylaşımıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

07.12.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ramo dizisinde yakaladığı çıkıştan sonra Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde rol alan ünlü oyuncu Devrim Özkan, iddialı sosyal medya paylaşımlarına bir yenisini daha ekledi. Göğüs dekolteli bir bluz tercih eden Devrim Özkan'ı takipçileri yorum bombardımanına tuttu.

Devrim Özkan son paylaşımıyla mest etti! Takipçileri övmeye doyamadı

Icardi ile aşk yaşadığı öne sürülen güzel oyuncu Devrim Özkan, 700 bini aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı gece pozuyla takipçilerini mest etti. Özkan'a ''Bu kadar güzel olmak yasaklanmalı'' ve ''Yaktın bizi komiser'' gibi yorumlar yapıldı.

Devrim Özkan son paylaşımıyla yine mest etti! 'Her zaman çok iddialı'

Cesur stiliyle dikkat çeken Devrim Özkan, daha önce de göbeğine kadar inen dekoltesiyle magazin alemini meşgul etmişti.

Devrim Özkan son paylaşımıyla takipçilerini mest etti! 'Yine çok iddialı'

Şimdilerde Gelsin Hayat Bildiği Gibi dizisinde 'Songül' karakterini canlandıran Devrim Özkan'ın adı Arjantinli futbolcu Icardi ile aşk dedikodularına karışmıştı.

Devrim Özkan son paylaşımıyla takipçilerini mest etti! 'Yine çok iddialı'

Özel yaşamı hakkında sessiz kalmayı tercih eden Devrim Özkan; daha önce Vuslat, Vatanım Sensin, Rüya gibi yapımlarda rol almıştı.

Devrim Özkan son paylaşımıyla takipçilerini mest etti! 'Yine çok iddialı'

Muğlalı yıldız, üniversiteyi yine kendi memleketinde okudu.

Devrim Özkan son paylaşımıyla takipçilerini mest etti! 'Yine çok iddialı'

Devrim Özkan son paylaşımıyla takipçilerini mest etti! 'Yine çok iddialı'

Devrim Özkan son paylaşımıyla takipçilerini mest etti! 'Yine çok iddialı'

Devrim Özkan son paylaşımıyla takipçilerini mest etti! 'Yine çok iddialı'


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