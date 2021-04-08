Devrim Yakut kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Camdaki Kız Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut biyografisi...

Son olarak 2021 yılında Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisinde yer almış olan ve öncesinde Düğün Dernek, Kelebeğin Rüyası ve Ekşi Elmalar gibi çok sevilen projelerde rol alan Devrim Yakut, şimdi de Kanal D'de yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıracak. Başarılı oyuncu Devrim Yakut’un hayat hikayesi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşında, nereli ve evli mi?

DEVRİM YAKUT KİMDİR?

52 yaşında olan ve 27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Devrim Yakut'un tam adı Seher Devrim Yakut’tur. 1994 – 2003 seneleri arasında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak yer almıştır. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalışmıştır. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yapmıştır. 2003 yılında ise Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı. 2005 yılında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde Temel Oyunculuk dersleri vermeye başlamıştır. 2007 senesinde Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi’de de oyunculuk dersleri vermiştir. 2016 senesinde ise Devlet Tiyatroları’ndan emekli olmuştur. 6 Haziran 2012 tarihinde kendisi gibi tiyatrocu olan Alper Kut ile evlenmiştir. 2013 yılında vizyona giren “Kelebeğin Rüyası” filminde Fikriye Onur karakterine hayat vermiştir.