Devrim Yakut kimdir, nereli, kaç yaşında ve evli mi? İşte Camdaki Kız Gülcihan karakterini canlandıran Devrim Yakut biyografisi...

Son olarak 2021 yılında Exxen'de yayınlanan Şeref Bey dizisinde yer almış olan ve öncesinde Düğün Dernek, Kelebeğin Rüyası ve Ekşi Elmalar gibi çok sevilen projelerde rol alan Devrim Yakut, şimdi de Kanal D'de yayınlanacak olan Camdaki Kız dizisinde Gülcihan karakterini canlandıracak. Başarılı oyuncu Devrim Yakut’un hayat hikayesi pek çok kişi tarafından araştırılıyor. Peki Devrim Yakut kimdir? Devrim Yakut kaç yaşında, nereli ve evli mi?
52 yaşında olan ve 27 Mayıs 1968 tarihinde Ankara’da dünyaya gelen Devrim Yakut'un tam adı Seher Devrim Yakut’tur. 1994 – 2003 seneleri arasında Adana Devlet Tiyatrosu kadrosunda oyuncu olarak yer almıştır. Kuruculuğunda bulunduğu Adana Tiyatro Atölyesi'nde çalışmıştır. Bu kurumda oyunculuğun yanı sıra yapımcı ve eğitmen olarak da görev yapmıştır. 2003 yılında ise Ankara Devlet Tiyatrosu’na atandı. 2005 yılında, Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü’nde Temel Oyunculuk dersleri vermeye başlamıştır. 2007 senesinde Ankara Devlet Tiyatrosu müdür yardımcısı olarak görev yapmaya başlamıştır. Bir dönem Bahçeşehir Üniversitesi'nde Yüksek Lisans programında ve Das Das Akademi’de de oyunculuk dersleri vermiştir. 2016 senesinde ise Devlet Tiyatroları’ndan emekli olmuştur. 6 Haziran 2012 tarihinde kendisi gibi tiyatrocu olan Alper Kut ile evlenmiştir. 2013 yılında vizyona giren “Kelebeğin Rüyası” filminde Fikriye Onur karakterine hayat vermiştir.
Devrim Yakut, 2021 senesinden beri tiyatrocu Alper Kut ile evlidir. Alper Kut, sinema ve dizi film oyuncusudur. 25 Ekim 1962, Ankara doğumlu olan Kut, 2012 senesinde kendisi gibi tiyatro oyuncusu olan Devrim Yakut ile hayatını birleştirmiştir. Bir süre Veteriner Fakültesi’nde öğrenim görmüştür. Hukuk Fakültesini kazandıysa da bu öğrenimine devam etmemiştir. Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümü mezunudur. Mezuniyetin ardından Bakırköy Devlet Tiyatrosu’nda çalışmaya başlamıştır.
Şeref Bey / 2021
Camdaki Kız /2021-
Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? / 2021
Aile Arasında / 2017
Salur Kazan:Zoraki Kahraman / 2017
Hayat Sırları / 2017
Darısı Başımıza / 2018 (Zerrin)
Hareket Sekiz / 2019
Baba Parası / 2020
Düğün Dernek 2: Sünnet(Hatice) / 2015
Thıgt Dress / 2016
Ekşi Elmalar / 2016
Cesur ve Güzel / 2016-17 [1]
Düğün Dernek
Analı Oğullu
Anasının Oğlu
Annem Uyurken
Unutma Beni
Hisar Buselik
Yeniden Başla
Keşanlı Ali Destanı
Annem Uyurken
Kelebeğin Rüyası
Ben Onu Çok Sevdim
Yağmur: Kıyamet Çiçeği
Vicdan / 2013
Hom Ofis / 2014
8 Saniye / 2015
Bana Masal Anlatma / 2015
Çalsın Sazlar / 2015
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