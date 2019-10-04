Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'na operasyon 21 gözaltı

Mehmet YİRUN- Şaban KARDEŞ/ÇORLU- ÇERKEZKÖY (Tekirdağ), (DHA)- TEKİRDAĞ'ın Çorlu ve Çerkezköy ilçelerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası (DEV TEKSTİL) şubelerine polis tarafından operasyon düzenlendi. Operasyonda, sendika yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 21 kişi gözaltına alındı.

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ile Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, sabah saatlerinde Devrimci Tekstil İşçileri Sendikası'nın Çorlu şubesi ile şubeleşme aşamasında bulunduğu Çerkezköy'deki yöneticilerine yönelik operasyon düzenledi. Sendika yönetici ve üyelerinin örgütsel faaliyet yürüttükleri gerekçesiyle düzenlenen operasyonda, sendika binası ile üyelerin evlerinde arama yapıldı. Aramalarda çok sayıda materyale el konulurken, her iki ilçede 21 kişi gözaltına alındı.

Şüpheliler, Çorlu İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

