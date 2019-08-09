"Devrim"i yeni yerinde 220 bin kişi ziyaret etti

Aradan geçen 17 ayda yaklaşık 220 bin kişinin ziyaret ettiği müzede, otomobilin yapımında kullanılan kaynak motoru, matkap ve torna tezgahları, imalat aşamalarının çekildiği fotoğraf makinesi, kumpas, pergel, cetvel, çizim masası, aracın kireç taşından maketi, yedek parçalar, Sivas'ta demir yollarında dökülmüş orijinal motor bloku ve çalışmaların görselleri de bulunuyor.

AA muhabirinin, Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) yetkililerinden aldığı bilgiye göre, TÜLOMSAŞ tesislerinde 1961'de Türk mühendis ve işçileri tarafından zor şartlarda üretilen ilk yerli otomobil, 5 Eylül 2017'de başlayan kapsamlı bakımının ardından yeni yerine konuldu.

ESKİŞEHİR (AA) - EMRAH YAŞAR - Türkiye'nin ilk yerli otomobili olan ve imal edildiği 1961 yılından bu yana üretim öyküsüyle yoğun ilgi gören "Devrim"in 17 aydır sergilendiği Eskişehir'deki müze, bu süreçte 220 bine yakın ziyaretçiyi ağırladı.

Yaklaşık 200 Türk mühendis ve işçisinin emeğiyle "siyah", "beyaz", "mavi boncuk" ve "gecekondu" isimleri verilerek 4 adet üretilen ve daha sonra Devrim adı verilen aracın tarihe "Türkiye'nin ilk yerli otomobili" olarak geçmesi de ziyaretçilerin ilgisini artırıyor. Özellikle son yıllarda yerli otomobil üretimine ilişkin atılan somut adımların ardından Devrim daha fazla ilgi görüyor.

Kentte bir anaokulunda görev yapan ve öğrencilerine müzeyi gezdiren öğretmen Nesrin Butekin, yaptığı açıklamada, çocukların eğlenerek ve yaşayarak öğrenmesinin önemli olduğunu söyledi.

Bu kapsamda ilk yerli otomobilin nasıl üretildiğini öğrencilere anlattıklarını, o dönemde yaşananlarla ilgili eğitici bilgiler verdiklerini belirten Butekin, "Kalıcı öğrenmeyi bu şekilde sağlıyoruz. Çocuklarımız, Devrim otomobilini ve müzeyi yakından görme imkanı buldu. Gezimizin ardından çocuklarımızla bir maket otomobil tasarlayacağız. Çocuklarımız çok meraklılar, farklı bir otomobili gördüler, dikkatlice yapılan çalışmaları izlediler." dedi.