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"Devrimler yapan ülkemizi gördükçe çılgına dönüyorlar"

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.08.2018 18:09 | Son Güncelleme

AK Parti MKYK Üyesi Harun Karacan: - "Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını biliyor ve görüyorlar. Bir gecede faizlerin rekor seviyelere çıktığı, anayasa kitabı atıldığında ekonominin yerle bir olduğu Türkiye’den kendi insansız hava aracını yapabilen, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve özellikle savunma sanayinde devrimler yapan ülkemizi gördükçe çılgına dönüyorlar"

ESKİŞEHİR (AA) - AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu (MKYK) Üyesi ve Eskişehir Milletvekili Harun Karacan, "Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını biliyor ve görüyorlar. Bir gecede faizlerin rekor seviyelere çıktığı, anayasa kitabı atıldığında ekonominin yerle bir olduğu Türkiye’den kendi insansız hava aracını yapabilen, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve özellikle savunma sanayinde devrimler yapan ülkemizi gördükçe çılgına dönüyorlar." dedi.

Karacan, partisinin Eskişehir İl Başkanlığınca Türkiye Lokomotif ve Motor Sanayii AŞ (TÜLOMSAŞ) Sosyal Tesislerinde düzenlenen bayramlaşma töreninde yaptığı konuşmada, Türkiye'yi diz çöktürtmek için her türlü kirli oyunların oynandığı kritik bir süreçten geçildiğini kaydetti.

Herkesin bu yaşanan süreçte neler olup bittiğini, oyunu kimlerin planladığını, kimlerin rol aldığını, ipi kimlerin tutup, ucundaki kuklaların kimler olduğunu çok iyi bildiğini ifade eden Karacan, şöyle konuştu:

"Ne oyunlar peşinde koşarlarsa koşsunlar, sabrıyla ve asaletiyle birçok sıkıntılardan geçen milletimizin bu badireleri de atlatacağını, oyun kurduğunu zannedenlerin bu ülkeyi asla diz çöktüremeyeceğini de çok iyi biliyorsunuz. Bugün bu mübarek günde, bu salonda olduğumuz gibi, her zamankinden daha çok birbirimizle kenetleneceğiz. Birbirimize daha çok destek olacağız, daha çok çalışıp, daha çok üreteceğiz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da elimizi hatta gövdemizi taşın altına koyacağız. Ülkemize, bayrağımıza, ezanımıza, cumhurbaşkanımıza sonuna kadar sahip çıkacağız. Hiç merak etmeyin onların kötü emelleri hiçbir zaman gerçekleşmeyecek. Kurdukları tuzakların hepsi boşa çıkacak. Türkiye'nin eski Türkiye olmadığını biliyor ve görüyorlar. Bir gecede faizlerin rekor seviyelere çıktığı, anayasa kitabı atıldığında ekonominin yerle bir olduğu Türkiye’den kendi insansız hava aracını yapabilen, sağlıkta, eğitimde, ulaşımda ve özellikle savunma sanayinde devrimler yapan ülkemizi gördükçe çılgına dönüyorlar."

- "Bize düşen gayret göstermektir"

AK Parti Eskişehir Milletvekili Nabi Avcı da milletvekilliği seçimlerinde olduğu gibi 31 Mart 2019 mahalli seçimlerinde de ildeki tüm belediyeleri alacakmış gibi çalışmakla mükellef olduklarını söyledi.

Yeni atanan İl Başkanı Zihni Çalışkan ve ekibine hayırlı olsun temennisinde bulunan Avcı, "Eskişehir'in büyükşehir dahil olmak üzere tüm belediyelerin AK belediyecilikle tanışması beklentisi var. Bundan önceki seçimlerde olduğu gibi gayret bizden başarı Allah'tan. Alırız alamayız ama bize düşen bu gayreti göstermektir. Yeni il yönetimimizde o kararlılığı, gayreti ve iradeyi görüyorum. Yönetimlerde bulunan tüm teşkilatımıza teşekkür ediyorum. İnşallah en iyi neticeyi alırız." değerlendirmesinde bulundu.

AK Parti Eskişehir Milletvekili Emine Nur Günay da son dönemlerde yaşatılmaya çalışılan ekonomik savaşın, ülke halkının birlik ve beraberliğiyle bertaraf edildiğine değinerek, Türkiye'nin oyunu bozan ve bölgesinde oyun kuran bir ülke olduğunu kaydetti.

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bayramlaşma Eskişehir Eskişehir Milletvekili Harun Karacan

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