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Devriye atan bekçilerin fak ettiği yangın büyümeden söndürüldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.01.2020 02:37 | Son Güncelleme

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, devriye görevindeki bekçilerin fark edip durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine büyümeden söndürüldü.Yangın, gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi.

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde 2 katlı evde çıkan yangın, devriye görevindeki bekçilerin fark edip durumu itfaiyeye bildirmesi üzerine büyümeden söndürüldü.
Yangın, gece saatlerinde Bahşılı ilçesi Hüseyin Onbaşı Mahallesindeki Atatürk Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bulvar üzerinde devriye görevi yapan bekçiler, 2 katlı ahşap evin giriş katındaki pencereden alevlerin yükseldiğini gördü. Bekçilerin durumu bildirmesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekiplerince yangın söndürüldü. Yangının kömür sobasından çıktığı belirlendi. Ökten ailesinin yaşadığı evde kimsenin olmadığı öğrenildi. Yangın dolayısıyla evde büyük çapta maddi hasar meydana geldi. 112 Acil Servis ekipleri ise hazır bulundu.
Yangınla ilgili soruşturma başlatıldı.

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