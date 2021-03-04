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Devriye atan ekiplerden gece kulübüne baskın

04.03.2021 00:54 | Son Güncelleme:
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İzmir’in Konak ilçesinde, devriye sırasında bir gece kulübünün içerisinden müzik seslerinin geldiğini fark eden polis ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken gece kulübüne yapılan baskında içeride bulunan 23 kişiye 144 bin 900 lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.İzmir’in Konak ilçesinde, saat 21.30 sıralarında devriye görevi sırasında bir gece kulübünün içerisinden müzik seslerinin geldiğini fark eden karakol ekipleri, gece kulübü önüne gelerek çalışma başlattı.

İzmir’in Konak ilçesinde, devriye sırasında bir gece kulübünün içerisinden müzik seslerinin geldiğini fark eden polis ekiplerince, korona virüs tedbirleri kapsamında kapalı olması gereken gece kulübüne yapılan baskında içeride bulunan 23 kişiye 144 bin 900 lira para cezası kesilirken, iş yeri sahibi hakkında ise adli işlem başlatıldı.
İzmir’in Konak ilçesinde, saat 21.30 sıralarında devriye görevi sırasında bir gece kulübünün içerisinden müzik seslerinin geldiğini fark eden karakol ekipleri, gece kulübü önüne gelerek çalışma başlattı. Destek amaçlı olay yerine Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Büro Amirliği ekipleri ile Motosikletli Yunus Timleri de gelirken, ekipler bir süre sonra gece kulübünün içerisine girdi.

23 kişiye binlerce lira para cezası kesildi
Gece kulübünün içerisine giren ekipler, gördükleri kalabalık karşısında şoke olurken, içeride bulunan herkesin tek tek kimlik sorgularını gerçekleştirdiler. Yapılan kimlik sorgularının ardından 23 kişiye sosyal mesafe kurallarına riayet etmemek ve sokağa çıkma kısıtlamasını ihlalden toplam 144 bin 900 lira para cezası kesildi.
Öte yandan, ifadesi alınmak üzere karakola götürülen işletme sahibinin ise, korona virüs tedbirleri kapsamında bulaşıcı hastalıklara ilişkin tedbirlere aykırı davranmaktan dolayı hakkında adli işlem başlatıldı.

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