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Devriye gezen bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 26.06.2019 03:34 | Son Güncelleme

Antalya'da bekçilere pompalı tüfekle ateş eden kişiyi yakalamak için mahalleye özel harekat polisleri çağrıldı.

Devriye gezen bekçilere pompalı tüfekle ateş açtı!

Kepez ilçesi Altınova Sinan Mahallesi'nde yaşayan A.Ö, gece yarısı evinin bulunduğu sokakta devriye gezen mahalle bekçilerine pompalı tüfekle ateş etti.

Olayda yara almayan bekçilerin yardım istemesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Evinde olduğu düşünülen silahlı saldırganın yakalanabilmesi için özel harekat polislerine haber verildi.

Çatışma ihtimalini göz önünde bulunduran emniyet yetkilileri, 112 Acil Servis ekibi de çağırdı. Sağlık görevlileri, ambulansla bir süre sokakta bekledi.

Özel harekat ekiplerinin gelmesiyle çelik yeleklerini giyip söz konusu adrese giren polisler, şüpheli A.Ö'nün evde olmadığını tespit etti.

Şüphelinin yakalanması için çalışmalar devam ediyor. (AA)

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Antalya pompalı tüfek Bekçi

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