Devriye gezen polislere ateş açtılar! Ekipler alarma geçti!

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde devriye gezen polis aracına silahlı saldırıda bulunuldu. Saldırı da 1'i ağır 2 polis yaralandı. Ağır yaralı polis ambulans ile Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine kaldırıldı.
Bölgeye çok sayıda özel harekat polisleri ve polis ekipleri sevk edildi. Şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma yürütülüyor. (İHA)
ALS, SMA, MS ve DMD hastalarına müjde!
Antalya'da okullara hortum ve fırtına tatili
Moskova'da bomba alarmı: 30 binden fazla kişi tahliye edildi
ABD'den Suriye'ye yerleşme sinyalleri
Sağlık Bakanı'ndan 'ilaç' açıklaması
Erdoğan'dan flaş İş Bankası açıklaması: Hazine'nin malı olacak
MHP'den İlber Ortaylı için yazılı açıklama! Çok sert sözler
Okuyucu Yorumları 0 yorum