Dexter fragmanı heyecanlandırdı

Amerikan kablolu kanalı Showtime, geçtiğimiz yıl Dexter‘ın yeni sezonuyla ekranlara döneceğini duyurarak dizinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı.

Michael C. Hall‘un Dexter Morgan rolüyle geri döneceği yeni sezonun çekimlerine bu yılın ilk aylarında başlanacağı, dizinin ise 2021’in sonbahar aylarında izleyici ile buluşacağı açıklandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Michael C. Hall ve Clancy Brown’a Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott‘ın eşlik ettiği dizinin yeni sezonundan bir fragman yayınlandı.

The Animals grubunun Please Don’t Let Me Be Misunderstood şarkısı eşliğinde karlar altında bir ormanda yakılmış ufak bir ateşi göstererek başlayarak Michael C. Hall’u Dexter olarak 8 yılı yakın bir süre sonra yeniden izlememizi sağlayan fragmanın arka planında kısık bir şekilde duyulan boğulma sesleri gerilim hissini arttırıyor. Fragman bu seslerin Dexter’ın yeni kurbanlarından birine ait olabileceğinin sinyallerini veriyor.