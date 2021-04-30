MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Dizi
  4. Dexter fragmanı heyecanlandırdı

Dexter fragmanı heyecanlandırdı

30.04.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2013 yılında final yapan Dexter dizisinin ekranlara geri döneceği yeni sezonundan Michael C. Hall’lu bir tanıtım fragmanı yayınlandı.

Amerikan kablolu kanalı Showtime, geçtiğimiz yıl Dexter‘ın yeni sezonuyla ekranlara döneceğini duyurarak dizinin hayranlarını fazlasıyla heyecanlandıran bir açıklamaya imza attı.

Michael C. Hall‘un Dexter Morgan rolüyle geri döneceği yeni sezonun çekimlerine bu yılın ilk aylarında başlanacağı, dizinin ise 2021’in sonbahar aylarında izleyici ile buluşacağı açıklandı.

Dizinin oyuncu kadrosunda Michael C. Hall ve Clancy Brown’a Julia Jones, Alano Miller, Johnny Sequoyah ve Jack Alcott‘ın eşlik ettiği dizinin yeni sezonundan bir fragman yayınlandı.

The Animals grubunun Please Don’t Let Me Be Misunderstood şarkısı eşliğinde karlar altında bir ormanda yakılmış ufak bir ateşi göstererek başlayarak Michael C. Hall’u Dexter olarak 8 yılı yakın bir süre sonra yeniden izlememizi sağlayan fragmanın arka planında kısık bir şekilde duyulan boğulma sesleri gerilim hissini arttırıyor. Fragman bu seslerin Dexter’ın yeni kurbanlarından birine ait olabileceğinin sinyallerini veriyor.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHalil Sezai: Hapishane iyi geldiHalil Sezai: Hapishane iyi geldi
Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı Akıncı dizisi yeni bölüm fragmanı yayınlandı
Game of Thrones’un bitmesi onları fena sarstıGame of Thrones’un bitmesi onları fena sarstı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Emniyet'ten tartışma yaratacak genelge

Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor!

Hindistan'da günlük vaka sayısında yeni bir rekor!

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Devlet memurlarıyla ilgili önemli karar!

Devlet memurlarıyla ilgili önemli karar!

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

Yaygın bilinen bir inanışı değiştirdi! 'Regl halindeyken...'

İlginizi Çekebilir

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Çakmak boyunda! Onlar dünyanın en küçük kedileri

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Annesinin nişanlısı hakkındaki sözleriyle yıkılmıştı! İkizi olayın iç yüzünü anlattı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Nişanlısıyla ilgili sözler Survivor İsmail'i yıktı: "O kızın adını anma"

Sadakatsiz itirafı! "Küfür yağıyor"

Sadakatsiz itirafı! "Küfür yağıyor"

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Yeşim Salkım Nihat Hatipoğlu'na isyan etti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.