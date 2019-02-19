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DEYADER ve İstanbul Üniversitesinden çevre projesi iş birliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.02.2019 12:07 | Son Güncelleme

"Ambalaj Atıkları Toplama Projesi" kapsamında elde edilen gelirle köy okulu öğrencilerine eğitim desteği sağlanacak

İSTANBUL (AA) - Dünya Engelsiz Yaşam Derneği (DEYADER) ile İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesinin "Ambalaj Atıkları Toplama Projesi" kapsamındaki iş birliği ile köy okulu öğrencilerine eğitim desteği sağlanacak.

DEYADER'den yapılan açıklamaya göre, dernek, İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi ile "Ambalaj Atıkları Toplama Projesi"ni hayata geçirdi. Proje kapsamında elde edilen gelirle köy okulu öğrencilerine eğitim desteği verilecek.

Değerlendirmesine yer verilen DEYADER Yönetim Kurulu Başkanı Semih Merdol, geri dönüşüme katkı sağlamak, çevreyi korumak, çöp miktarını azaltmak amacıyla üniversite içerisine atık toplama kutuları yerleştirdiklerini belirtti.

Böylece metal ve elektronik gibi atıkların çöpten ayrı toplanacağına ve bunların satışıyla elde edilecek gelirle köy okullarında okuyan öğrencilere eğitim desteği sağlamayı amaçladıklarına dikkat çeken Merdol, şunları kaydetti:

"Eğitime destek ver, bir engel de sen kaldır, sloganıyla hareket ettik. İstanbul Üniversitesi ile başlattığımız projede hem kirliliği önleyeceğiz hem ekonomik değer yaratıp, köy okullarımızdaki çocuklarımıza destek olacağız. Projemize birçok üniversite, okul ve hastanelerle devam etmeyi hedefliyoruz. Projemize iş birliği sağlayarak katkı sağlayan öncelikle İstanbul Üniversitesi Ulaştırma ve Lojistik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah Okumuş'a, Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Ebru Demir'e, Lojistik Kulübü Başkanı Onurcan Rodoplu'ya, Kültür Kulübü Başkanı Emre Sarıyer'e ve bize destek veren tüm öğretmen ve öğrencilerimize teşekkür ediyoruz."

- "Hedef, temiz çevre bilincini yerleştirmek"

Prof. Dr. Abdullah Okumuş da, proje kapsamındaki çalışmaların, üniversite kulüpleriyle iş birliği içerisinde titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Fakülte olarak atıkların önemli bir kısmının geri dönüşümünü sağlayarak çevre kirliliğini önlemek üzere katkı sunabildikleri için çok mutlu olduğunu vurgulayan Okumuş, "Bu bilincin yerleşmesi için eğitim kurumlarına da önemli görevler düşmektedir. DEYADER ile başladığımız projede öncelikli hedefimiz, temiz çevre bilincini yerleştirmektir. Söz konusu proje ile köy okullarında okuyan çocuklarımıza eğitim desteği sağladığımızı bilmek hem öğrencilerimiz hem de fakültemiz adına mutluluk vericidir." ifadelerini kullandı.

Okumuş, temiz çevre bilincinin yerleştirilmesi için yapılan bu tür çalışmaların ülke geneline yayılması gerektiğini ve bu bilincin bir yaşam tarzına dönüştürülmesi ile daha yaşanılabilir ve temiz bir çevreye sahip olunabileceğini kaydetti.

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açıklama DEYADER İstanbul Üniversitesi

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