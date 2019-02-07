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Deyrizor'da DEAŞ-YPG/PKK pazarlığı yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 07.02.2019 12:14 | Son Güncelleme

Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ'a saldırılarını geçici süreyle durdurdu - Örgüt, hayatlarını bağışlamak karşılığında DEAŞ'lılardan ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları istiyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan DEAŞ'lı ve YPG/PKK'lı teröristler arasındaki çatışmalar durdu. YPG/PKK, DEAŞ'tan ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları istiyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Irak sınırına hakim Deyrizor'da DEAŞ'ın elindeki son belde olan Bagoz beldesinde iki terör örgütü arasında çatışmalar durdu.

YPG/PKK, son iki gündür DEAŞ ile ellerindeki YPG/PKK'lıları ve altınları vermesi için pazarlık yapıyor.

Bagoz'da sıkışan binlerce sivil ise güneyden rejim güçleri, kuzeyden de YPG/PKK'lı teröristlerin kuşatması altında bulunuyor.

- YPG/PKK daha önce de pazarlık önermişti

YPG/PKK, DEAŞ'lıların güvenli biçimde beldeden tahliye edilmesi karşılığında, DEAŞ'ın Musul'u işgal ettiği sırada bankalardan çaldığı külçe altınları vermesini istemişti. Örgüt ayrıca DEAŞ'tan elinde tuttuğu YPG/PKK'lıları da teslim etmesini talep etmişti.

Ancak şartları kabul etmeyen DEAŞ'lı teröristler, 24 Ocak'ta saldırı başlatmıştı.

- Deyrizor'da son durum

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar düzenliyor. Halihazırda DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece Bagoz beldesinde varlık gösteriyor. Deyrizor'da Fırat Nehri'nin batısındaki bölgede ise Esed rejimi güçleri bulunuyor.

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DEAŞ Deyrizor Pazarlık Suriye YPG/PKK

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