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Deyrizor'da DEAŞ'lıların teslim olma süreci devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.02.2019 12:43 | Son Güncelleme

ABD destekli YPG/PKK'nın Fırat'ın doğusundaki son yerleşimi de işgal etmesinin ardından DEAŞ'lılar teslim olmayı sürdürüyor - Yabancı uyruklu DEAŞ'lılar Deyrizor'daki ABD üssünde bekletilirken, diğerleri ise rehabilitasyona sevk ediliyor, rejime teslim ediliyor ya da salıveriliyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda ele geçirdiği Bagoz beldesindeki DEAŞ'lıların teslim olma süreci sürüyor.

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta anlaşmaya varmıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, DEAŞ'lıların teslim olma ve ailelerinin tahliye süreci devam ediyor.

Bölgedeki DEAŞ'lıların çoğunun başta Irak olmak üzere başka ülke vatandaşı olduğu biliniyor.

Teslim olan yabancı uyruklu DEAŞ'lılar, El Ömer sahasındaki ABD üssüne götürülüyor. Buradaki teröristlerin akıbeti henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 Şubat'ta Avrupa ülkelerine, vatandaşları olan DEAŞ'lıları teslim almalarına yönelik tehdit içerikli mesajına rağmen söz konusu ülkelerin bu konudaki isteksizliği sürüyor.

Bağdat yönetimi, 25 Şubat'ta aralarında Iraklı da bulunan çeşitli uyruklara mensup 280 DEAŞ'lıyı teslim aldığını ve işlemin süreceğini duyurmuştu.

Az sayıdaki Suriyeli DEAŞ mensubu ise mensup oldukları aşiretlerle kurulan rehabilitasyon merkezlerine sevk ediliyor. Aşiret mensubu olmayanlar ise muharip değilse ya rejime teslim ediliyor ya da doğrudan salıveriliyor.

DEAŞ'ın Bagoz'dan çıkarılmasıyla Fırat Nehri'nin doğusunda Irak sınırıyla arada yer alan bölgenin neredeyse tamamı terör örgütü YPG/PKK işgaline girdi. Fırat'ın doğusunda, yalnızca Kamışlı ilçe merkezinde bir havaalanı ve askeri tugay ile Haseke il merkezinde Kevkep Dağı, güvenlik karesi ve 156. Tugay rejimin kontrolünde bulunuyor. DEAŞ'lıların Suriye'de varlık gösterdiği tek alan olan çöl bölgesi ise Beşşar Esed rejiminin kuşatmasında bulunuyor.

- Hakimiyet durumu

Fırat Nehri'nin doğusundaki son bölgesini kaybeden DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine geriledi.

Terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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