Deyrizor'da DEAŞ'lıların teslim olma süreci devam ediyor

Terör örgütü YPG/PKK'nın Suriye'de Fırat Nehri'nin doğusunda ele geçirdiği Bagoz beldesindeki DEAŞ'lıların teslim olma süreci sürüyor.

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta anlaşmaya varmıştı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, DEAŞ'lıların teslim olma ve ailelerinin tahliye süreci devam ediyor.

Bölgedeki DEAŞ'lıların çoğunun başta Irak olmak üzere başka ülke vatandaşı olduğu biliniyor.

Teslim olan yabancı uyruklu DEAŞ'lılar, El Ömer sahasındaki ABD üssüne götürülüyor. Buradaki teröristlerin akıbeti henüz bilinmiyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın 17 Şubat'ta Avrupa ülkelerine, vatandaşları olan DEAŞ'lıları teslim almalarına yönelik tehdit içerikli mesajına rağmen söz konusu ülkelerin bu konudaki isteksizliği sürüyor.

Bağdat yönetimi, 25 Şubat'ta aralarında Iraklı da bulunan çeşitli uyruklara mensup 280 DEAŞ'lıyı teslim aldığını ve işlemin süreceğini duyurmuştu.

Az sayıdaki Suriyeli DEAŞ mensubu ise mensup oldukları aşiretlerle kurulan rehabilitasyon merkezlerine sevk ediliyor. Aşiret mensubu olmayanlar ise muharip değilse ya rejime teslim ediliyor ya da doğrudan salıveriliyor.