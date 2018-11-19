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Deyrizor’da mezhepçi dayatma

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.11.2018 11:09 | Son Güncelleme

Suriye'de Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Sünni yoğunluklu yerleşimlerde mezhepsel dayatmalar yapıyor - İran destekli yabancı teröristler, Deyrizor’da imamları ezanı Şii usulüne göre okumaya zorluyor - Taleplere direnen çok sayıda imam tehdit edilerek alıkonuldu - Teröristlerin, ibadet usulünde de dayatmaya gitmesinden endişe ediliyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Irak sınırındaki Deyrizor ilinde yoğunlukla Sünnilerin yaşadığı ilçelerde zorla Şiileştirme çalışması yürütüyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Beşşar Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist grupların isteği üzerine Deyrizor'un doğu kırsalında Sünnilerin yoğunlukla yaşadığı Meyadin, Elbu Kemal ve Sıbayhan ilçelerindeki camilerde ezanların Şii usullerine göre okunması kararı aldı.

Yerel kaynaklar, rejim ve İran destekli grupların baskı altında tuttuğu halkın, ezanın değiştirilmesinin ardından ibaret usullerinde de dayatmaların başlayacağından endişe ettiğini bildiriyor.

- Uygulamayı kabul etmeyen imamlar alıkonuldu

Uygulamaya geçen hafta başlayan rejim güçleri ve destekçileri, ezanı Şii usulüne göre okumayı kabul etmeyen en az 20 imamın görevine son verdi. Taleplere direnen çok sayıda imam tehdit edilerek alıkonuldu.

Ezanı farklı okumayı kabul eden imamlar ise Şiiler tarafından eğitimden geçiriliyor.

Esed rejimi, uygulamayı değiştirmeyi kabul eden imamların ücretini artırarak İran destekli gruplarla kolayca ilişki kurulabilmesi için özel güvenlik kimliği veriyor.

Şii usulüne göre okunan ezanda, Sünnilerin okuduğundan farklı olarak, "Şehadet ederim ki Ali Allah'ın velisidir" anlamına gelen "Eşhedü enne Ali'yyen Veliyyullah" ifadeleri de yer alıyor.

Deyrizor'un batısıda rejim, doğusunda terör örgütü YPG/PKK ve sınırlı bir kısımda ise DEAŞ varlık gösteriyor.

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Anahtar Kelimeler:
mezhepçi Şiileştirme

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