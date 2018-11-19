Deyrizor’da mezhepçi dayatma

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, Irak sınırındaki Deyrizor ilinde yoğunlukla Sünnilerin yaşadığı ilçelerde zorla Şiileştirme çalışması yürütüyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre Beşşar Esed rejimi, İran destekli yabancı terörist grupların isteği üzerine Deyrizor'un doğu kırsalında Sünnilerin yoğunlukla yaşadığı Meyadin, Elbu Kemal ve Sıbayhan ilçelerindeki camilerde ezanların Şii usullerine göre okunması kararı aldı.

Yerel kaynaklar, rejim ve İran destekli grupların baskı altında tuttuğu halkın, ezanın değiştirilmesinin ardından ibaret usullerinde de dayatmaların başlayacağından endişe ettiğini bildiriyor.

- Uygulamayı kabul etmeyen imamlar alıkonuldu

Uygulamaya geçen hafta başlayan rejim güçleri ve destekçileri, ezanı Şii usulüne göre okumayı kabul etmeyen en az 20 imamın görevine son verdi. Taleplere direnen çok sayıda imam tehdit edilerek alıkonuldu.

Ezanı farklı okumayı kabul eden imamlar ise Şiiler tarafından eğitimden geçiriliyor.