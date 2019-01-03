Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Terör örgütü YPG/PKK, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde iki bölgeyi daha ele geçirdi. Terör örgütü DEAŞ'ın ilde elinde tuttuğu belde sayısı üçe düştü.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, terör örgütleri DEAŞ-YPG/PKK çatışması Deyrizor'un doğusunda yoğunlukla devam ediyor.

YPG/PKK'lı teröristler, çatışmalar sonucu dün DEAŞ'ın elindeki Buhasan belde merkezini ele geçirdikten sonra, Şiife belde merkezine bağlı Keşme köyünü de ele geçirdi.

İki terör örgütü arasındaki çatışmalar, ilçenin doğusundaki Şiife beldesinde yoğunlaştı.

Kaynaklar, YPG/PKK'ya destek veren ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin Şiife beldesine düzenlediği hava saldırısında aynı aileden 11 sivilin hayatını kaybettiğini bildirdi.

- DEAŞ'ın elinde üç belde kaldı

Heccin ilçe merkezini 24 Aralık 2018'de kaybeden DEAŞ, Deyrizor ilinin doğu kırsalında sadece üç beldede varlık gösteriyor. Halihazırda, DEAŞ, Deyrizor'da Süse, Şiife ve Bagoz beldelerini elinde tutuyor.

Suriye İnsan Hakları Ağı (SNHR), ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri ile terör örgütü YPG/PKK'nın DEAŞ'ı Deyrizor ilinden çıkarmak için geçen yılın 11 Eylül-20 Aralık tarihlerinde düzenlediği saldırılarda 165 sivilin öldüğünü bildirmişti.