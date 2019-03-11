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Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.03.2019 11:07 | Son Güncelleme

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK ile yapılan anlaşmaya uymak istemeyen yabancı DEAŞ'lılar ile bölgeyi işgal eden YPG/PKK arasına çatışma çıktı - ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin DEAŞ'lılara hava saldırısında 8 kişi öldü

ANKARA (AA) - Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan terör örgütü DEAŞ mensubu küçük bir grup ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı.

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde bulunan bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ'lı beldeden ayrılarak teslim olmuştu.

Yerel kaynaklara göre, iki terör örgütü arasındaki anlaşmaya katılmayan DEAŞ içindeki yabancılardan oluşan küçük bir grup ile YPG/PKK arasında dün gece çatışma başladı.

Son grubun da teslim olması için saldırı başlatan YPG/PKK'ya koalisyon da hava desteği verdi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin DEAŞ'lıların bulunduğu "kamplar bölgesi" olarak bilinen alana düzenlediği hava saldırısında aralarında DEAŞ'lıların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında sivillerin olup olmadığı bilinmiyor. Koalisyondan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.

- YPG/PKK-DEAŞ arasındaki anlaşma

AA, 2 Mart'ta iki terör örgütü arasındaki tahliye anlaşmasının içeriğine ulaşmıştı. YPG/PKK, Suriye'de teslim olan DEAŞ'lı teröristler ve ailelerine, kendi işgal bölgesi dışına çıkarma sözü vererek, teröristlerin yine Türkiye topraklarına sızmalarının önünü açmıştı. Anlaşma çerçevesinde DEAŞ'lılardan 300'e yakınını salıverilmişti.

Terör örgütü YPG/PKK'nın serbest bıraktığı ve Türkiye sınırına ulaşmalarının önü açılan yüzlerce DEAŞ'lının akıbeti bilinmiyor.

- Hakimiyet durumu

DEAŞ'ın işgal alanı Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 2'sine gerilerken, terör örgütü YPG/PKK ise Suriye topraklarının yüzde 28'ini işgal ediyor.

Rejim güçleri ülkenin yaklaşık yüzde 60'ında hakimiyetini sürdürürken, askeri muhalifler ve rejim karşıtı silahlı grupların kontrol ettiği alan ülke topraklarının yaklaşık yüzde 10’una karşılık geliyor.

ABD'nin Suriye'de müttefiki YPG/PKK işgalindeki alanda 18 üssü ve 2 bin civarı personeli bulunuyor.

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Anahtar Kelimeler:
Bagoz çatışma DEAŞ YPG/PKK

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