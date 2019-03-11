Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması

ANKARA (AA) - Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan terör örgütü DEAŞ mensubu küçük bir grup ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma çıktı.

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde bulunan bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ'lı beldeden ayrılarak teslim olmuştu.

Yerel kaynaklara göre, iki terör örgütü arasındaki anlaşmaya katılmayan DEAŞ içindeki yabancılardan oluşan küçük bir grup ile YPG/PKK arasında dün gece çatışma başladı.

Son grubun da teslim olması için saldırı başlatan YPG/PKK'ya koalisyon da hava desteği verdi.

ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerinin DEAŞ'lıların bulunduğu "kamplar bölgesi" olarak bilinen alana düzenlediği hava saldırısında aralarında DEAŞ'lıların da olduğu 8 kişi hayatını kaybetti. Ölenler arasında sivillerin olup olmadığı bilinmiyor. Koalisyondan konuya ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı.