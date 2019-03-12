Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması

Suriye'nin Deyrizor ilinde bir beldede sıkışan terör örgütü DEAŞ mensubu küçük bir grup ile terör örgütü YPG/PKK arasında çatışma şiddeti azalarak sürüyor.

YPG/PKK ve ABD, Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Bagoz beldesinde, bahçe ve kampların yer aldığı alanda sıkışan son DEAŞ'lı grupla 15 Şubat'ta tahliye konusunda anlaşmaya varmıştı. Anlaşma çerçevesinde o tarihten itibaren çok sayıda DEAŞ'lı beldeden ayrılarak teslim olmuştu.

Yerel kaynaklara göre, iki terör örgütü arasındaki anlaşmaya katılmayan DEAŞ içindeki yabancılardan oluşan küçük bir grup ile YPG/PKK arasında önceki gece başlayan çatışma sürüyor.

Son grubun da teslim olması için saldırı başlatan YPG/PKK'ya ABD öncülüğündeki koalisyon da hava desteği veriyor.

Dün gece, koalisyon uçakları, DEAŞ'lıların bulunduğu "kamplar bölgesi" olarak bilinen alana hava saldırısı düzenledi.

Bu sırada YPG/PKK, DEAŞ'ın kazdığı tünellerin bir kısmını ele geçirdi. DEAŞ'ın tünellere gizlediği silahlar, YPG/PKK'nın eline geçerken, buna cevap olarak DEAŞ'ın intihar saldırıları düzenlediği öğrenildi.