Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki çatışmalar sürüyor. YPG/PKK, çatışmaların 17'nci gününde Bagoz beldesini ele geçirirken, çatışmalarda 25 sivil hayatını kaybetti.

Terör örgütleri DEAŞ ile YPG/PKK'nın, Irak sınırına hakim Deyrizor ilinde DEAŞ'ın elindeki son kale olan Heccin ilçesi ve çevresindeki bazı beldelerinde 11 Eylül'de başlayan çatışmaları şiddetli biçimde sürüyor.

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, ABD ile Fransa'nın havadan ve karadan desteğini alan terör örgütü YPG/PKK, Heccin'e bağlı Bagoz belde merkezini 17 gündür süren çatışmaların ardından ele geçirdi.

Kaynaklar, belde merkezinde yaşanan çatışmalar sonucu büyük bir yıkımın meydana geldiğini vurgularken, iki terör örgütünün beldedeki çatışmasında en az 25 sivilin öldüğünü kaydetti.

Heccin ve çevresindeki beldelerde süren çatışmalarda ise şu ana kadar DEAŞ'ın 90 YPG/PKK'lı teröristi öldürdüğü bildirildi.

YPG/PKK, DEAŞ'ın işgalindeki diğer bölgelerde hiçbir ilerleme kaydedemezken, DEAŞ Deyrizor'da Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.