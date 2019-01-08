Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması sürüyor

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'nin Deyrizor ilinin doğu kırsalında terör örgütleri DEAŞ ile YPG/PKK arasındaki çatışmalar devam ediyor. YPG/PKK, DEAŞ'ın elinde kalan son üç beldenin birine girerek yaklaşık yarısını işgal etti.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki çatışmalar Deyrizor ilinde Fırat Nehri'nin doğusundaki Şiife beldesinde yoğunlaştı.

Kaynaklar, YPG/PKK'lı teröristlerin DEAŞ işgalindeki belde merkezine girerek yarısına yakınını ele geçirdiğini kaydetti.

İki terör örgütü arasındaki çatışmalar belde merkezinde sürüyor.

- Deyrizor'da son durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu, batı ve kuzey kırsalındaki bölgeleri işgal etmişti.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül 2018'de DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmak için saldırılar başlatmıştı.

YPG/PKK, Deyrizor'da DEAŞ'ın son kalesi konumundaki Heccin ilçe merkezini işgal ettikten 2 gün sonra Buhatir belde merkezini 26 Aralık 2018'de ele geçirmişti.