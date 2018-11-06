Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması yeniden başladı

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar kısa sürelik aranın ardından alevlendi.

ABD desteğini alabilmek için SDG ismini kullanan YPG/PKK, sosyal medya hesaplarından 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, DEAŞ'a karşı operasyonlarını Türkiye'nin Tel Abyad'da örgütün mevzilerine düzenlediği topçu atışları nedeniyle sonlandırdığını duyurmuştu.

Deyrizor’daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki terör örgütü arasındaki çatışmalar, Suriye’nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Heccin ilçesi ve çevresinde cumartesi günü yeniden başladı.

DEAŞ'ın saldırıya geçmesi üzerine, YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçleri, DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı.

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde birçok noktada suikastlar düzenleyen DEAŞ, işgal ettiği Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerinin çevresine el yapımı patlayıcılar tuzakladı.

ABD ile Fransa'nın desteğine rağmen YPG/PKK, çatışmalarda DEAŞ'ın Deyrizor’da elinde tuttuğu bölgelerde ilerleme kaydedemedi.