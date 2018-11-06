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Deyrizor'da YPG/PKK-DEAŞ çatışması yeniden başladı

GÜNCEL HABERLERİ  | 06.11.2018 15:17 | Son Güncelleme

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ile DEAŞ arasındaki çatışmalar, bir süreliğine durmasının ardından yeniden alevlendi - ABD öncülüğündeki koalisyon güçleri, DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı

DEYRİZOR/ANKARA (AA) - Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütleri YPG/PKK ve DEAŞ arasındaki çatışmalar kısa sürelik aranın ardından alevlendi.

ABD desteğini alabilmek için SDG ismini kullanan YPG/PKK, sosyal medya hesaplarından 31 Ekim'de yaptığı açıklamada, DEAŞ'a karşı operasyonlarını Türkiye'nin Tel Abyad'da örgütün mevzilerine düzenlediği topçu atışları nedeniyle sonlandırdığını duyurmuştu.

Deyrizor’daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, iki terör örgütü arasındaki çatışmalar, Suriye’nin Irak sınırındaki Deyrizor ilinin Heccin ilçesi ve çevresinde cumartesi günü yeniden başladı.

DEAŞ'ın saldırıya geçmesi üzerine, YPG/PKK'ya destek veren koalisyon güçleri, DEAŞ'ın kontrolündeki bölgelere hava ve kara saldırılarını yoğunlaştırdı.

YPG/PKK'nın işgal ettiği bölgelerde birçok noktada suikastlar düzenleyen DEAŞ, işgal ettiği Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerinin çevresine el yapımı patlayıcılar tuzakladı.

ABD ile Fransa'nın desteğine rağmen YPG/PKK, çatışmalarda DEAŞ'ın Deyrizor’da elinde tuttuğu bölgelerde ilerleme kaydedemedi.

- Deyrizor'da durum

Terör örgütü YPG/PKK, ABD'nin desteğiyle Fırat Nehri'nin doğusunda Deyrizor'un doğu ve batı kırsalındaki bölgeleri işgal ediyor.

ABD'nin havadan, Fransa'nın karadan topçu atışlarıyla destek verdiği YPG/PKK, 11 Eylül'den bu yana DEAŞ'ı Deyrizor'dan tamamen çıkarmayı hedefliyor.

Terör örgütü YPG/PKK, 6 bin üyesinin katıldığı çatışmalar sonucu 27 Eylül'de Süse belde merkezini ele geçirmiş ancak kısa süre sonra çekilmek zorunda kalmıştı.

Çatışmalar kapsamında daha önce tamamen YPG/PKK'nın eline geçen Bagoz belde merkezinde ise iki örgütün işgali sürüyor.

Halihazırda DEAŞ, Heccin ilçe merkezi, Şiife ve Süse belde merkezleri ile Bu-Hesan ve Bu-Hatir köylerini elinde tutuyor.

Deyrizor'un batı kısmında ise Beşşar Esed rejimi güçleri mevcut.

Suriye topraklarının yaklaşık yüzde 28'i YPG/PKK'nın işgalinde.

DEAŞ ise Suriye'de üç bölgede varlığını sürdürüyor. Suriye topraklarının yüzde 3,3'ü halen DEAŞ'ın işgali altında bulunuyor.

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