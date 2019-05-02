HABER

Deyrizor'da YPG/PKK işgaline karşı protestolar devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.05.2019 13:20 | Son Güncelleme

Suriye'nin Deyrizor ilinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde, örgütün çıkarılan petrolü çalmasına karşı başlatılan gösteriler devam ediyor - Göstericiler, YPG/PKK'nın topraklarındaki işgaline son vermesini ve petrol gelirlerinin bölge halkına eşit dağıtılmasını istiyor

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında yaşan Araplar, örgütün yolsuzluklarına ve hak ihlallerine karşı başlattıkları gösterilerine devam ediyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğu, kuzey ve batı kırsalında YPG/PKK işgalindeki bazı ilçe, belde ve köylerde yaşayan Araplar, örgüte karşı başlattıkları gösterilerini bir haftadır sürdürüyor.

İlk olarak belli noktalarda başlayan gösteriler, diğer bölgelere yayılıyor.

Dün Deyrizor'un doğu kırsalındaki El-Busayra ve Şıhayl ilçeleri, Dahle ve Sabha beldeleri, kuzey kırsalındaki El-İzbe beldesi ve El-Hasin, Gariba köyleri ve batı kırsaldaki Hisan köyündeki yapılan örgüt karşıtı gösterilere katılanlar, isteklerini tekrarladı.

Gösterilere katılan sivillerden bazıları, "Onurlu komutanlar istiyoruz, hırsızları değil", "Hırsızlar defolsun", "Dinozorlar gibi sizler de yok olacaksınız" yazılı pankart ve dövizlerini taşıdı.

Örgütün bölge halkına karşı işlediği suçlar ve yolsuzluklarına karşı söz konusu bölgelerde bir araya gelen yüzlerce sivil, YPG/PKK tarafından çıkarılan ve işletilen petrolün bölge halkıyla eşit şekilde paylaşılması gerektiğini vurguluyor. Göstericiler, örgütün petrol gelirlerini çalmasına son vermesi çağrısında bulunuyor.

Gösterilerde ayrıca yolsuzluk batağındaki YPG/PKK'nın işgal ettiği topraklardan çıkması ve yerine Özgür Suriye Ordusu'nun girmesi çağrısı yapıldı.

Protestocular, örgütün alıkoyma girişimlerine rağmen taşıdıkları pankart ve dövizlerde bölgede güvenliğin sağlanmasını ve terör örgütünün buradan çıkarılan petrolü çalmasına son vermesini istedi.

Deyrizor ilinde YPG/PKK işgalindeki bölgelerde, örgütün çıkarılan petrolü çalmasına ve yolsuzluklarına karşı 25 Nisan'da protesto amacıyla gösteriler başlamıştı.

Arapların yoğun yaşadığı söz konusu bölgeler, 2017 yılından bu yana terör örgütü YPG/PKK işgali altında bulunuyor.

Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler Gelecekte bu meslekleri yapay zeka yapacak! İşte yok olacak meslekler
Bakan Yardımcısı Koca: "Birçok ülke sayıları gizliyor"Bakan Yardımcısı Koca: "Birçok ülke sayıları gizliyor"
Turistik Doğu Ekspresi ile hedef ‘tren turizmi’Turistik Doğu Ekspresi ile hedef ‘tren turizmi’
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Deyrizor gösteriler protesto YPG/PKK

En Çok Okunan Haberler

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

Dedesinden miras kalmıştı! Değerini öğrendiği an bakın ne yaptı

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

KHK ile kapatılmıştı! Yeniden faaliyete geçti!

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

AK Parti'den İstanbul seçimlerine itiraz açıklaması

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Karolin Fişekçi'den olay Kerimcan Durmaz yorumu! Bir penis görseniz...

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

Didem Soydan'dan Kerimcan Durmaz'a destek!

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

'Seçimde usulsüzlük' iddialarıyla ilgili soruşturma başlatıldı

İlginizi Çekebilir

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Bu yıl Anneler Günü hediyesini erken seçenler kazanıyor!

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Meteoroloji uyardı! Ülke genelinde bugünden itibaren başlıyor

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

Tel Rifat'ta Türk askeri üssüne saldırı!

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

81 ile yazı gönderildi! Yarından itibaren...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Son dakika: Adana'da HES projesi inşaatında patlama

Adana'da HES projesi inşaatında patlama

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Lise öğrencisinden israfı önleyecek buluş

Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Tel Rifat'ta Türk askerlerine taciz ateşi!

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Kuyruğun sonu gelmedi! Bakın bu kez ne için sıraya girdiler

Gençlerin ölüm oyunu! Ellerini ve ayaklarını bağlayıp denize attı

Elleri ve ayaklarını bağlayıp... Saniye saniye görüntülendi

Kayıp çocuklar Selim ve Barış bulundu!

Ve iyi haber geldi! Selim ve Barış bulundu

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.