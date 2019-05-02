Deyrizor'da YPG/PKK işgaline karşı protestolar devam ediyor

Suriye'nin Deyrizor ilinde terör örgütü YPG/PKK'nın işgali altında yaşan Araplar, örgütün yolsuzluklarına ve hak ihlallerine karşı başlattıkları gösterilerine devam ediyor.

Deyrizor'daki yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Suriye'nin Irak sınırına hakim Deyrizor ilinin doğu, kuzey ve batı kırsalında YPG/PKK işgalindeki bazı ilçe, belde ve köylerde yaşayan Araplar, örgüte karşı başlattıkları gösterilerini bir haftadır sürdürüyor.

İlk olarak belli noktalarda başlayan gösteriler, diğer bölgelere yayılıyor.

Dün Deyrizor'un doğu kırsalındaki El-Busayra ve Şıhayl ilçeleri, Dahle ve Sabha beldeleri, kuzey kırsalındaki El-İzbe beldesi ve El-Hasin, Gariba köyleri ve batı kırsaldaki Hisan köyündeki yapılan örgüt karşıtı gösterilere katılanlar, isteklerini tekrarladı.

Gösterilere katılan sivillerden bazıları, "Onurlu komutanlar istiyoruz, hırsızları değil", "Hırsızlar defolsun", "Dinozorlar gibi sizler de yok olacaksınız" yazılı pankart ve dövizlerini taşıdı.

Örgütün bölge halkına karşı işlediği suçlar ve yolsuzluklarına karşı söz konusu bölgelerde bir araya gelen yüzlerce sivil, YPG/PKK tarafından çıkarılan ve işletilen petrolün bölge halkıyla eşit şekilde paylaşılması gerektiğini vurguluyor. Göstericiler, örgütün petrol gelirlerini çalmasına son vermesi çağrısında bulunuyor.