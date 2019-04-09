Dezavantajlı çocuklar bağlama çalmayı öğreniyor

Muş'ta dezavantajlı çocuklara "Sokaktan Sanata" projesi kapsamında bağlama kursu veriliyor.

Valilik koordinasyonunda, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce yürütülen "Sokaktan Sanata" projesiyle, sokakta çalışan, çalıştırılan ve diğer dezavantajlı çocuklar için bağlama kursu açıldı.

Görevlilerce evlerinden servislerle alınarak Müdürlüğün ek hizmet binasında açılan kursa getirilen çocuklar, eğiticilerinin gözetiminde bağlama çalmayı öğreniyor.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Abdulbari Aksoy, gazetecilere yaptığı açıklamada, çocukların sokakta çalışmak yerine sanat öğrenmesi gerektiğini söyledi.

Proje kapsamında çocukların sanatla buluşturulduğunu anlatan Aksoy, şöyle devam etti:

"2017 yılında başlattığımız proje bitmişti. Bunu devam ettirdik. Çocukların sokakta olmamasını ve her çocuğun bir sanatla, eğitimle, kalemle, defterle ve okulla buluşmasını amaç edindik. Bunun için çocuklara haftanın 3 günü hocalarımızın gözetiminde 2,5 saat bağlama kursu veriliyor. Kurs bittikten sonra çocuklar tekrar evlerine bırakılıyor. Ailelerle de görüşmeler yapılarak psikososyal destekler veriliyor."