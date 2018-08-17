Dezavantajlı çocuklar fidan dikti

Sarıkamış Orman İşletme Fidanlığı'ndaki etkinlikte, Kars Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şubesi ve Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri nezaretinde buluşan dezavantajlı çocuklara, önce Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğü personelince tohum ekibi ve fidan dikimi uygulamalı olarak öğrendi.

Kars Valiliği ile İl Emniyet Müdürlüğü, Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programının (ÇOGEP) kapsamında gerçekleştirilen "Umutlu Yarınlar için Takipteyiz" projesiyle dezavantajlı 50 çocuk, Kars'ın Sarıkamış ilçesinde sarıçam fidanı dikti.

- "Çocuklar geleceğin teminatıdır"

Projeyle amaçlarının birlik ve beraberlik içerisinde suçla mücadelenin önüne geçilmesi, dezavantajlı çocukların topluma kazandırılması olduğunu belirten Köpüklüoğlu, "Bu çocuklar bizlerin geleceğin teminatıdır. Çocuklarımıza vatan, millet ve bayrak sevgisinin kazandırmakla beraber onları zararlı alışkanlıklardan uzak tutmak adına yararlı faaliyetlere yönlendirmeye çalışıyoruz." dedi.

Köpüklüoğlu, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü personeline katkılarından dolayı teşekkür ederek "Sarıkamış'ta yaptığımız etkinlikte Sarıkamış Orman İşletme Müdürlüğümüz personeli ile ağaç dikimi ve fidan yetiştirilmesini çocuklarımıza anlattık. Çocuklar fidan dikmeyi öğrendi. Sarıçam fidanlarını toprakla buluşturdu, bundan sonrada sportif faaliyetler, aile ziyaretleri ve gezi programları yapacağız." diye konuştu.

- "Burada fidan dikmeyi nasıl yetiştirildiğini öğrendik"

Çocuklardan Berfin Özbay da Sarıkamış'ta çok güzel etkinlik yaptıklarını anlatarak "Burası çok güzel bir yer. Burada fidan dikmeyi ve nasıl yetiştirildiğini öğrendik. Biz de birer fidan diktik. Bizler için etkinliği düzenleyenlere çok teşekkür ediyorum." ifadesini kullandı.

İlk defa bir fidanı toprakla buluşturduklarını belirten Gamze Yıldırım ise "Burada polis ablalar, ağabeyler ve orman personeliyle fidan diktik, çok güzel etkinlik oldu. Bizlere destek olan herkese teşekkür ediyorum." şeklinde konuştu.

Etkinliğe, Sarıkamış İlçe Emniyet Müdürü Kamber Ruhi Yıldırım, Kars Orman İşletme Müdürü Haydar Cengiz, Sarıkamış Fidanlık Şefi Fatih Kılıç ile emniyet ve orman işletme personeli katıldı.

