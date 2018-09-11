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Dezavantajlı çocuklar yat turuna katıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.09.2018 10:06 | Son Güncelleme

Mersin'de sokakta çalışan çocukların rehabilite edilmesi amacıyla hayata geçirilen proje kapsamında 50 çocuk, hayatlarında ilk kez yat turu yaptı

MERSİN (AA) - Mersin'de, sokakta çalışan çocukların rehabilite edilmesi amacıyla hayata geçirilen projeyle sokakta çalışan veya dilendirilen 50 çocuk yat turuna katıldı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, SODES kapsamında yürütülen "Sokakta ya da Risk Altındaki Çocukların Rehabilitasyonu" projesi kapsamında, sokaktan çalışan veya dilendirilen çocuklar ilk defa yata binip, Akdeniz'in koylarını gezdi.

Deniz kenarında yaşadıkları halde daha önce hiç böylesi bir etkinliğe katılmayan çocukların bu hayalini gerçekleştiren ekipler, çocukları Silifke ilçesi Taşucu Mahallesi'nde yat gezisine götürdü.

İlk defa yata binip denize açılan 50 çocuğun mutlulukları gözlerinden okunurken, yatta gerçekleştirilen etkinliklerle de çocuklar unutulmaz bir gün geçirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen proje koordinatörü Mustafa Sarı, İl Çocuk Hakları Koordinatörlüğü olarak kentte çocuklara yönelik koruyucu birçok çalışma yaptıklarını belirterek, özellikle risk altında olan dar gelirli ya da parçalanmış ailelerin çocukları öncelikli olmak üzere kent genelinde çalışmalar yürüttüklerini aktardı.

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Anahtar Kelimeler:
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Mersin İl Müdürlüğü Mersin

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