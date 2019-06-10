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Dezavantajlı gençler iş hayatına katılıyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2019 16:50 | Son Güncelleme

Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR arasında 20 madde bağımlısı genç ile 120 engellinin mesleki eğitim ve istihdamına yönelik protokol imzalandı

GAZİANTEP (AA) - Gaziantep'te Büyükşehir Belediyesi ile İŞKUR arasında 20 madde bağımlısı genç ile 120 engellinin mesleki eğitim ve istihdamına yönelik protokol imzalandı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Büyükşehir Belediyesi Engelliler ve Sağlık Hizmetleri Daire Başkanı Dr. Gültekin Serdar Tolay ve İŞKUR İl Müdürü Siraç Ekin tarafından imzalanan protokol kapsamında, dezavantajlı grupların mesleki eğitim ve istihdamı sağlanacak.

"Engelsiz İş Engelsiz Hizmet Projesi" çerçevesinde engelli bireylerden, çeşitli dallarda mesleki eğitim verilecek 120'si istihdama katılacak. "Madde Bağımlısı Gençlere Meslek Edindirme Kurs Projesi" kapsamında ise tedavi gören 18-29 yaş arası 20 genç, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Sanat ve Mesleki Eğitim Kursları'nda (GASMEK) 3 ay aşçı yardımcılığı eğitimi alarak istihdam edilebilirlikleri artırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gültekin Serdar Tolay, sosyal belediyecilik anlayışıyla hareket ettiklerini dile getirdi.

Böylelikle 140 gence umut olacaklarını ifade eden Tolay, "120 engelli vatandaşımız ve 20 madde bağımlısı gencimize istihdam konusunda umut olacağız. Bu kapsamda verilecek eğitimle 120 engelli vatandaşımız iş sahibi olacak, 20 madde bağımlısı gencimizin geleceğine yeni bir kapı açılacak." ifadelerini kullandı.

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engelli Gaziantep Istihdam İŞKUR

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