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Dezavantajlı öğrencilerini sanatla buluşturdu

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.10.2019 09:50 | Son Güncelleme

MUĞLA'daki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Fırat Kahraman (35), 'Renkli okullar, mutlu çocuklar' adlı projesiyle dezavantajlı öğrencileri sanatla buluşturdu.

Dezavantajlı öğrencilerini sanatla buluşturdu

Cavit AKGÜN/MUĞLA, (DHA)- MUĞLA'daki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmeni Fırat Kahraman (35), 'Renkli okullar, mutlu çocuklar' adlı projesiyle dezavantajlı öğrencileri sanatla buluşturdu. Okulun duvarlarına çeşitli figürler çizip boyayan öğrencilerin ortaya çıkardığı eserler, dikkat çekti. İl Milli Eğim Müdürü Pervin Töre, "Öğretmenimizin branşı beden eğitimi olmasına rağmen yavrularımıza resmi sevdirmesinden dolayı onur duydum" dedi.
Menteşe'nin kırsal Çiftlik Mahallesi'ndeki bir ortaokulda beden eğitimi öğretmenliği yapan evli Fırat Kahraman, 'Renkli okullar, mutlu çocuklar' adlı anlamlı bir projeye imza attı. Kahraman, okuldaki dezavantajlı öğrencilerin kendilerine güven, saygı ve becerilerine katkı sağlamak için 'Onlarda içimizden birisi' sloganıyla harekete geçti. Proje kapsamında okuldaki 5 ila 7'nci sınıflarda eğitim gören 10 dezavantajlı öğrenci, okulun duvarlarına balık, ahtapot, yılan, denizyıldızı, kuş, deniz kaplumbağası, Kız Kulesi ve Bandırma Vapuru figürlerini çizerek boyaladı. İl Milli Eğim Müdürü Pervin Töre, okulu ziyaret ederek öğretmen Fırat Kahraman ve öğrencileri tebrik etti. Töre, öğrencilere, Bandırma Vapurunu boyama aşamasına eşlik etti.
İl Milli Eğim Müdürü Töre, "Fırat öğretmenimizin branşı beden eğitimi olmasına rağmen bir resim öğretmeni gibi yavrularımıza resmi sevdirmesinden dolayı onur duydum. İyi ki varsınız. Mustafa Kemal Atatürk'ün dediği gibi, çocuklarımızı muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkaracağız. Ortada büyük bir emek var. Öğrencilerimizin eserleri mükemmel ötesi. Hayal dünyalarını yansıttılar. Çocuğu resimle buluşturduğumuz zaman ruhunu, aile yaşantısını ve geleceğini okuyabiliyorsunuz. Öğretmenlerimizin de farklı yeteneğini ortaya çıkarmak istiyoruz. Bu çalışmayı görünce, herkes gibi ben de çok etkilendim" dedi.
DÜNYAYA BAKIŞ AÇILARI GENİŞLEDİ
Öğretmen Fırat Kahraman ise "Öğrencilerimizi resim ve sanatla buluşturmak, ufaklarını geliştirmek hedefiyle böyle bir çalışma yapmaya karar verdim. Dezavantajlı evlatlarımızın hayatlarına renk kattığımıza inanıyorum. Aynı çalışmayı yakın zamanda okul içindeki duvarlarda da uygulayacağız. Öğrencilerimizin dünyaya bakış açıları daha da genişledi. Resimle iç içe oldular" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Dezavantajlı öğrencilerini sanatla buluşturduDezavantajlı öğrencilerini sanatla buluşturduDezavantajlı öğrencilerini sanatla buluşturduDezavantajlı öğrencilerini sanatla buluşturdu

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