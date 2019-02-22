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Dezavantajlı özel öğrenciler, kurulan serada organik sebze yetiştiriyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.02.2019 13:08 | Son Güncelleme

Kırıkkale’de kamuya ait bir okulda öğrenim gören dezavantajlı öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla okullarındaki boş alana kurulan tarla ve serada yeşil soğandan maydanoza, marul, çilek ve çiçek yetiştiriyor.Kırıkkale’de Bahçelievler Mahallesi’ndeki Özel Eğitim Merkezi Okulunda gören zihinsel engelli 58 öğrenci, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi destekli “Engelsiz Yeşeren Umutlar” projesi kapsamında okul bahçesine kurulan serada organik sebze ve meyvelerini yetiştirerek tarıma özen gösteriyor.

Kırıkkale’de kamuya ait bir okulda öğrenim gören dezavantajlı öğrenciler, öğretmenlerinin yardımıyla okullarındaki boş alana kurulan tarla ve serada yeşil soğandan maydanoza, marul, çilek ve çiçek yetiştiriyor.
Kırıkkale’de Bahçelievler Mahallesi’ndeki Özel Eğitim Merkezi Okulunda gören zihinsel engelli 58 öğrenci, Trans Anadolu Doğalgaz Boru Hattı (TANAP) Projesi destekli “Engelsiz Yeşeren Umutlar” projesi kapsamında okul bahçesine kurulan serada organik sebze ve meyvelerini yetiştirerek tarıma özen gösteriyor. Öğretmenlerinin yardımıyla adeta bir bostana dönüştüren öğrenciler, kurulan büyük bir seranın içindeki ekim alanlarında çilek, lahana, marul, maydanoz, yeşil soğan gibi sebze, meyve ve çiçekler yetiştiriyor. Yetiştirdikleri ürünleri okulun yemekhanesinde yemek ve sebze yapımının yanı sıra kalan ürünleri de halk pazarında satışa çıkartılıyor.
Orta zihinsel engelli öğrencilere eğitim verdiklerini ifade eden özel eğitim öğretmeni Ayşe Oktay, “Bu projemiz TANAP ile hazırlandı. Engelsiz sera adı altında burada engelli öğrencilerimiz ile birlikte sera hazırladık. Burada bitkileri biz kendimiz yetiştiriyoruz, öğrencilerimiz ile birlikte ekiyoruz. Buradaki yetiştirdiğimiz bitkileri okulumuzun yemekhanesinde yemek, salata gibi kendimiz tüketiyoruz. Artan malzemeleri de buradaki halk pazarında satmayı düşünüyoruz. Burada amacımız çocuklarımızı biraz sosyalleştirmek, evde çok imkanı olunmayan ortamları burada öğrencilerimize sunabilmek” dedi.
Marul, maydanoz gibi çocukların toprakla birleşip güzel bir eğitim alabileceği güzel bir ortam düzenlediklerini belirten öğrenci velisi Nazik Akkoçan, başarılı olacaklarına inandığını söyledi.

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